Por parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, Procuraduría prorrogó suspensión contra 10 funcionarios del Inpec

Hasta octubre de 2026 fue prorrogada la suspensión provisional de 10 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), investigados por la parranda vallenata realizada al interior de la cárcel de Alta y Mediana Seguridad La Paz, de Itagüí, en abril de 2026.

El Ministerio Público tomó la decisión al concluir “que no han desaparecido los motivos que dieron lugar a la medida cautelar y que el reintegro de los investigados podría facilitar la reiteración de las conductas objeto de investigación o interferir en el desarrollo del proceso disciplinario”.

La medida cautelar cobijará, durante los tres siguientes meses, “a los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; al intendente Eduardo Parra Ceballos; a los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; y al inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia”.

La investigación en su contra pretende determinar por qué habrían omitido realizar los controles de ingreso, registro y reseña del grupo, aunque se sabe que otras personas ingresaron al penal aquel día.

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Director encargado y director de la cárcel también son investigados:

Reabierta la investigación contra funcionarios del Inpec por la parranda vallenata registrada en la cárcel de Itagüí de la que, incluso, llegó a participar el artista Nelson Velásquez, la Procuraduría informó en mayo de 2026 la apertura de investigación por presuntas irregularidades contra el director de la cárcel, Édgar Iván Pérez Ortega.

De esta manera, la Procuraduría Seccional Antioquia buscaba “establecer si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido legalmente por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)".

Entonces, el Ministerio Público informó que también se había vinculado "al director encargado, Fabián Leandro León Rodríguez, quien funge como subdirector, por presunta falsedad ideológica en documento público".

Autoridades atendieron las denuncias por presunto plan de fuga en la cárcel de Itagüí:

Justo el día antes de la prórroga, el 16 de julio de 2026, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció un paquete de medidas preventivas para atender la denuncia realizada por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, sobre un presunto plan de fuga en la cárcel de Itagüí.

Los nuevos controles fueron adoptados para “salvaguardar la seguridad, garantizar el cumplimiento del régimen penitenciario y mantener el control institucional frente a cualquier amenaza que pueda comprometer el orden y la custodia de la población privada de la libertad”.

Además, el director regional del Inpec se reunió con la Procuraduría para evaluar la situación y prometió visitar el penal, donde fueron reforzados los controles de seguridad, al igual que en sus alrededores.