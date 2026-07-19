Esperanza Gómez contó con qué actriz colombiana tendría intimidad

Esperanza Gómez sorprendió durante una presentación de su gira teatral al revelar que, si tuviera que elegir a una mujer del medio artístico colombiano para tener intimidad, sería Alejandra Borrero. La confesión rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Esperanza Gómez volvió a acaparar la atención del público, pero esta vez no por su trayectoria en la industria del entretenimiento para adultos. Durante una de las funciones de L'Vagicano, el espectáculo con el que recorre varias ciudades del país, la actriz hizo una inesperada confesión sobre la única mujer colombiana con la que tendría un encuentro íntimo.

La respuesta llegó mientras compartía anécdotas de su vida profesional y personal ante el público. Sin rodeos, mencionó el nombre de Alejandra Borrero, actriz y directora de teatro, a quien expresó admirar desde hace varios años por su talento y personalidad.

¿Qué dijo Esperanza Gómez sobre Alejandra Borrero?

La confesión ocurrió durante una de las presentaciones del show Los siete pecados capitales, proyecto que integra junto a Lorena Gómez, Luisa Montoya y Laura Herrera.

En medio de la conversación con los asistentes, Esperanza Gómez recordó que en algún momento recibió propuestas para actuar en producciones de televisión, aunque finalmente decidió no seguir ese camino.

"Me llamaron para ser actriz de telenovela. Lo que pasa es que a mí la televisión normal no me ha gustado", comentó.

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Sin embargo, explicó que sí estuvo interesada en prepararse como actriz y que incluso contempló la posibilidad de mudarse temporalmente a Bogotá para estudiar con Alejandra Borrero.

Fue entonces cuando lanzó la frase que se volvió tendencia:

Es una mujer muy interesante, además tiene una belleza física muy especial. Es una mujer muy bella, dijo.

Después añadió que, si tuviera la oportunidad, Alejandra Borrero sería la única mujer en Colombia con la que tendría intimidad, una declaración que generó reacciones entre sus seguidores y usuarios en redes sociales.

¿Qué más contó Esperanza Gómez sobre su vida personal?

Durante la gira de L'Vagicano, la actriz también habló de algunos de los momentos más difíciles de su vida sentimental.

Recordó que su primera relación duró nueve años y aseguró que terminó marcada por múltiples infidelidades. Según relató, descubrió que su entonces pareja la engañó con dos de sus sobrinas y otras integrantes de su familia, una situación que calificó como la mayor traición que ha vivido.

La actriz contó que, tras conocer esa situación, decidió iniciar una relación paralela con el locutor Jorge Mario Delgado, aunque aseguró que lo que más le dolió no fue la infidelidad de su pareja, sino el distanciamiento definitivo con sus familiares.

Estas declaraciones llegan en un momento de renovada exposición pública para Esperanza Gómez, quien recientemente recuperó su presencia en redes sociales luego de un litigio con Meta por el cierre de sus cuentas. Ahora, además del éxito de su gira teatral, vuelve a generar conversación por las confesiones que comparte sobre su vida personal y profesional.