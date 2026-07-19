Jugadores de Santa Fe predijeron al campeón del Mundial 2026: ¿sorprendió el veredicto de Rodallega?

Este 19 de julio llegará a su fin el Mundial 2026 que se disputó en Canadá, Estados Unidos y México.

A las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Argentina y España se encontrarán frente a frente para definir cuál es la selección que se queda con el título.

Los 'albicelestes' buscan defender el campeonato que consiguieron en 2022 tras vencer a Francia en Qatar.

Mientras tanto, los españoles sueñan con volver a tener en sus manos la Copa del Mundo que conquistaron en 2010.

En medio de esa coyuntura, tan solo unas horas antes de que comience a disputarse la final del Mundial 2026, los jugadores de Independiente Santa Fe predijeron al campeón. ¿Qué dijeron?

Estos son los jugadores de Independiente Santa Fe que predijeron que Argentina será la campeona del Mundial 2026

Desde la sede de entrenamiento de Santa Fe, ocho jugadores predijeron que los dirigidos por Lionel Scaloni ganarán el Mundial 2026. Ellos fueron:

Juan Sebastián Quintero.

Emanuel Olivera.

Andrés Marmolejo.

Weimar Asprilla.

Cristián Mafla.

Kylian Toscano.

Alexis Zapata.

Franco Fagúndez.

Además, el director técnico Pablo Repetto también se decantó por el plantel liderado por Lionel Andrés Messi.

¿Qué jugadores de Independiente Santa Fe predijeron que España será campeón del Mundial 2026?

Hugo Rodallega, el capitán de Independiente Santa Fe, no votó igual que la mayoría, sino que indicó que España se quedaría con el título que se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Además, Iván Scarpeta, el defensa central, también estuvo del lado de la selección europea.

¿Dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

El Canal RCN, en su señal principal, transmitirá todas las emociones de la gran final del Mundial 2026.

Además, los internautas también podrán conectarse con el partido ingresando a la App y las cuentas de TikTok e Instagram del Canal RCN.