CANAL RCN
Deportes

Jugadores de Santa Fe predijeron al campeón del Mundial 2026: ¿sorprendió el veredicto de Rodallega?

Varios jugadores del plantel revelaron su voto desde la sede de entrenamiento.

Foto: @santafe_oficial en Instagram y AFP.

Noticias RCN

julio 19 de 2026
11:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 19 de julio llegará a su fin el Mundial 2026 que se disputó en Canadá, Estados Unidos y México.

A las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Argentina y España se encontrarán frente a frente para definir cuál es la selección que se queda con el título.

Así queda el partido entre Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial
RELACIONADO

Así queda el partido entre Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Los 'albicelestes' buscan defender el campeonato que consiguieron en 2022 tras vencer a Francia en Qatar.

Mientras tanto, los españoles sueñan con volver a tener en sus manos la Copa del Mundo que conquistaron en 2010.

En medio de esa coyuntura, tan solo unas horas antes de que comience a disputarse la final del Mundial 2026, los jugadores de Independiente Santa Fe predijeron al campeón. ¿Qué dijeron?

Estos son los jugadores de Independiente Santa Fe que predijeron que Argentina será la campeona del Mundial 2026

Desde la sede de entrenamiento de Santa Fe, ocho jugadores predijeron que los dirigidos por Lionel Scaloni ganarán el Mundial 2026. Ellos fueron:

  • Juan Sebastián Quintero.
  • Emanuel Olivera.
  • Andrés Marmolejo.
  • Weimar Asprilla.
  • Cristián Mafla.
  • Kylian Toscano.
  • Alexis Zapata.
  • Franco Fagúndez.

Además, el director técnico Pablo Repetto también se decantó por el plantel liderado por Lionel Andrés Messi.

¿Qué jugadores de Independiente Santa Fe predijeron que España será campeón del Mundial 2026?

Hugo Rodallega, el capitán de Independiente Santa Fe, no votó igual que la mayoría, sino que indicó que España se quedaría con el título que se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Además, Iván Scarpeta, el defensa central, también estuvo del lado de la selección europea.

¿Dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

El Canal RCN, en su señal principal, transmitirá todas las emociones de la gran final del Mundial 2026.

Final Argentina vs España en el Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se lleva el campeón?
RELACIONADO

Final Argentina vs España en el Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se lleva el campeón?

Además, los internautas también podrán conectarse con el partido ingresando a la App y las cuentas de TikTok e Instagram del Canal RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Argentina vs. España: hora y dónde ver la final del Mundial 2026

Mundial de fútbol

Final Argentina vs España en el Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se lleva el campeón?

Seleccion de Inglaterra

Inglaterra venció 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Otras Noticias

Viral

Esperanza Gómez contó con qué actriz colombiana tendría intimidad

¿Con qué actriz tendría intimidad Esperanza Gómez? Su respuesta sorprendió al público.

Perú

Sismo de magnitud 5,1 sacude Perú: al menos cuatro réplicas han superado los 3,5

Días antes se registró otro movimiento que se sintió con fuerza en varios países de Latinoamérica, como México, El Salvador y Guatemala.

Inpec

Dos túneles fueron hallados cerca de las cárceles de Calarcá, Quindío, e Ibagué

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026: conozca el premio mayor

Enfermedades

¿Le vulneraron el derecho fundamental a la salud? La historia de Adriana Becerra