¿Cómo quedaron las últimas finales del Mundial de la FIFA?

La espera terminó y hoy, domingo 19 de julio, se jugará la gran final del Mundial 2026. De los 48 países, solo quedan Argentina y España. Uno de ellos se llevará el trofeo y bordará otra estrella en el escudo.

Argentina busca el cuarto título, después de los conseguidos en 1978 (con Mario Alberto Kempes y Daniel Pasarella), 1986 (con Diego Armando Maradona) y 2022, el más reciente (comandado por Lionel Messi).

Las últimas cuatro finales

Por su parte, España quiere la segunda estrella. La única vez en la que llegó a esta instancia fue en Sudáfrica 2010.

La última final del Mundial dejó la vara alta, a tal punto que varios expertos consideran que fue el mejor partido en la historia de la competición. En 2022, Argentina se adelantó 2 a 0 contra Francia, pero el cuadro ‘galo’ lo buscó y, a los 90 minutos, el encuentro quedó 2 a 2.

Sin embargo, ahí no acabó la emoción. En la prórroga, Messi y Kylian Mbappé anotaron hasta dejar el partido en tablas. La tanda de penales volvió a destacar la presencia de Emiliano Martínez en el arco y Argentina se quedó con el título.

Cuatro años atrás, en 2018, Francia también estuvo en la final jugada en Rusia. Las actuaciones de Mbappé, Antoine Griezmann y Paul Pogba fueron suficientes para que el cuadro europeo alzara su segunda copa al superar 4 a 2 a Croacia.

Brasil 2014 es un recuerdo agridulce para Argentina. La albiceleste con Messi llegó a la final en el Estadio Maracaná. Contra Alemania, los arcos se mantuvieron en cero en el tiempo regular. El júbilo alemán estalló en el minuto 112 cuando Mario Götze anotó el gol del título.

En el que hasta ahora ha sido el único mundial jugado en África, España se enfrentó en 2010 contra Países Bajos. El encuentro se definió hasta el minuto 116 con el solitario tanto de Andrés Iniesta.

Así han quedado todas las finales del Mundial