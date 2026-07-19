🚨EN VIVO🚨 Argentina vs. España: VEA la final del Mundial en directo

Argentina y España disputan este domingo 19 de julio la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Siga EN VIVO el partido por el Canal RCN y todas las plataformas digitales.

Llegó el día que el fútbol esperaba. Argentina y España se enfrentan en un duelo que definirá al nuevo campeón del planeta y enfrentará a dos de las selecciones con mejor rendimiento a lo largo del torneo.

La cita será en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde millones de aficionados seguirán un partido que promete emociones de principio a fin. La selección española busca conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que la Albiceleste intentará sumar la cuarta estrella de su historia y defender con éxito el título conseguido en Catar 2022.

Los aficionados podrán seguir Argentina vs. España EN VIVO por la señal del Canal RCN y a través de todas sus plataformas digitales, con transmisión, narración y análisis desde el escenario de la gran final.

¿Cómo llegan Argentina y España a la final del Mundial 2026?

España aterriza en la definición después de una campaña que la consolidó como una de las selecciones más sólidas del campeonato.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha destacado por su dominio del balón, presión alta y equilibrio defensivo, al punto de recibir apenas un gol durante todo el Mundial.

En semifinales, La Roja dejó en el camino a Francia con una victoria que confirmó el gran momento de una generación que aspira a escribir una nueva página en la historia del fútbol español.

Argentina, por su parte, llega con el peso de ser la vigente campeona del mundo. El conjunto de Lionel Scaloni mantuvo la base del plantel que levantó la Copa en Catar 2022 y volvió a demostrar su capacidad para responder en los momentos decisivos.

Tras superar a Inglaterra en una exigente semifinal, la Albiceleste quedó a un solo paso de ampliar su legado y convertirse en tetracampeona del mundo.

Argentina y España se juegan una estrella más en su palmarés

Más allá del trofeo, el partido representa la posibilidad de marcar un hito para ambas selecciones.

España quiere conquistar su segundo título mundial y confirmar el éxito de un nuevo proyecto deportivo que volvió a colocarla entre las mejores selecciones del planeta.

Argentina, mientras tanto, busca defender la corona obtenida hace cuatro años y alcanzar una cuarta estrella que la consolidaría aún más entre las selecciones más laureadas de la historia de la Copa del Mundo.