CANAL RCN
Deportes Video

🚨EN VIVO🚨 Argentina vs. España: VEA la final del Mundial en directo

Vea en directo la gran final del Mundial entre Argentina vs. España.

Noticias RCN

julio 19 de 2026
11:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Argentina y España disputan este domingo 19 de julio la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Siga EN VIVO el partido por el Canal RCN y todas las plataformas digitales.

Llegó el día que el fútbol esperaba. Argentina y España se enfrentan en un duelo que definirá al nuevo campeón del planeta y enfrentará a dos de las selecciones con mejor rendimiento a lo largo del torneo.

La cita será en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde millones de aficionados seguirán un partido que promete emociones de principio a fin. La selección española busca conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que la Albiceleste intentará sumar la cuarta estrella de su historia y defender con éxito el título conseguido en Catar 2022.

Jugador de España emitió polémico mensaje a horas de la final del Mundial 2026 vs. Argentina
RELACIONADO

Jugador de España emitió polémico mensaje a horas de la final del Mundial 2026 vs. Argentina

Los aficionados podrán seguir Argentina vs. España EN VIVO por la señal del Canal RCN y a través de todas sus plataformas digitales, con transmisión, narración y análisis desde el escenario de la gran final.

¿Cómo llegan Argentina y España a la final del Mundial 2026?

España aterriza en la definición después de una campaña que la consolidó como una de las selecciones más sólidas del campeonato.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha destacado por su dominio del balón, presión alta y equilibrio defensivo, al punto de recibir apenas un gol durante todo el Mundial.

En semifinales, La Roja dejó en el camino a Francia con una victoria que confirmó el gran momento de una generación que aspira a escribir una nueva página en la historia del fútbol español.

¿Cómo quedaron las últimas finales del Mundial de la FIFA?
RELACIONADO

¿Cómo quedaron las últimas finales del Mundial de la FIFA?

Argentina, por su parte, llega con el peso de ser la vigente campeona del mundo. El conjunto de Lionel Scaloni mantuvo la base del plantel que levantó la Copa en Catar 2022 y volvió a demostrar su capacidad para responder en los momentos decisivos.

Tras superar a Inglaterra en una exigente semifinal, la Albiceleste quedó a un solo paso de ampliar su legado y convertirse en tetracampeona del mundo.

Argentina y España se juegan una estrella más en su palmarés

Más allá del trofeo, el partido representa la posibilidad de marcar un hito para ambas selecciones.

España quiere conquistar su segundo título mundial y confirmar el éxito de un nuevo proyecto deportivo que volvió a colocarla entre las mejores selecciones del planeta.

Final Argentina vs España en el Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se lleva el campeón?
RELACIONADO

Final Argentina vs España en el Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se lleva el campeón?

Argentina, mientras tanto, busca defender la corona obtenida hace cuatro años y alcanzar una cuarta estrella que la consolidaría aún más entre las selecciones más laureadas de la historia de la Copa del Mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 Ceremonia clausura del Mundial 2026: VEA AQUÍ el show

Mundial de fútbol

Jugador de España emitió polémico mensaje a horas de la final del Mundial 2026 vs. Argentina

Mundial de fútbol

¿Cómo quedaron las últimas finales del Mundial de la FIFA?

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Por parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, Procuraduría prorrogó suspensión contra 10 funcionarios del Inpec

La medida cautelar seguirá en pie al considerarse “idónea, necesaria y proporcional para proteger la investigación, para esclarecer las presuntas responsabilidades de los servidores públicos involucrados”.

Viral

Esperanza Gómez contó con qué actriz colombiana tendría intimidad

¿Con qué actriz tendría intimidad Esperanza Gómez? Su respuesta sorprendió al público.

Perú

Sismo de magnitud 5,1 sacude Perú: al menos cuatro réplicas han superado los 3,5

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026: conozca el premio mayor

Enfermedades

¿Le vulneraron el derecho fundamental a la salud? La historia de Adriana Becerra