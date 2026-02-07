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¡Ya hay partidazos! Así queda el cuadro definitivo de octavos del Mundial 2026 con cinco cruces confirmados

Ya son cinco los partidos que se han confirmado en la cita orbital.

Foto: AFP

Mateo Alfonso Rey

julio 02 de 2026
07:54 a. m.
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El Mundial 2026 ha entrado en su etapa más vibrante. Tras una fase de grupos histórica —la primera con 48 selecciones— y unos dieciseisavos de final no aptos para cardíacos, la FIFA ha confirmado oficialmente cómo queda el cuadro de los octavos de final.

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Las grandes potencias han cumplido con los pronósticos, aunque el nuevo formato del torneo ha propiciado sorpresas monumentales que obligarán a los gigantes de la UEFA y la Conmebol a no bajar la guardia.

Cruces confirmados en octavos de final del Mundial 2026

El cuadro definitivo ha deparado choques de máxima rivalidad y reencuentros históricos. Entre los cruces más atractivos confirmados por la organización, destaca el enfrentamiento entre México e Inglaterra, un duelo con sabor a revancha que pondrá a prueba la solidez del combinado azteca ante el arsenal ofensivo de los británicos.

Por otro lado, la siempre favorita selección de Brasil se medirá ante Noruega, un choque de estilos fascinante que promete un duelo directo entre los atacantes cariocas y la contundencia de Erling Haaland.

El camino hacia la gran final del 19 de julio empieza a despejarse, y los analistas ya especulan con posibles cruces en los cuartos de final si los favoritos logran imponer su jerarquía en esta ronda.

Fechas, sedes y dónde ver los partidos

Los partidos de los octavos de final se disputarán de manera consecutiva en las sedes mundialistas de Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA ha confirmado que los encuentros contarán con horarios escalonados para garantizar la cobertura televisiva global, permitiendo a los aficionados no perderse ni un solo minuto de la acción.

¡El cuadro de la fase final empieza a tomar su forma definitiva! Tras los intensos partidos de la ronda de dieciseisavos de final, ya han quedado oficialmente definidos cinco cruces para los octavos de final del Mundial 2026.

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Aquí tienes la lista completa de los enfrentamientos confirmados hasta el momento, junto con sus fechas, sedes y los cruces que aún quedan pendientes por resolverse entre hoy y mañana:

  • Canadá vs. Marruecos - Sábado 4 de julio - Houston (NRG Stadium)
  • Paraguay vs. Francia - Sábado 4 de julio - Filadelfia
  • Brasil vs. Noruega - Domingo 5 de julio - Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium).
  • México vs. Inglaterra - Domingo 5 de julio - Ciudad de México (Estadio Azteca).
  • Estados Unidos vs. Bélgica - Lunes 6 de julio - Seattle (Lumen Field)
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