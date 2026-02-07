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Así queda el partido entre Colombia vs. Ghana, en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

¿Cuál será el futuro de la 'tricolor' en los dieciseisavos? Descubra el análisis de la herramienta digital.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
07:21 a. m.
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La Selección Colombia jugará el viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido será en el Estadio Kansas City, a las 8:30 de la noche, vs. la Selección de Ghana, que es dirigida por Carlos Queiroz.

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La 'tricolor' se clasificó en la primera posición del grupo K tras sumar dos victorias y un empate.

Mientras tanto, Ghana, que compartió grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá, fue tercera luego de conseguir una victoria, un empate y una derrota.

Antes del decisivo duelo de dieciseisavos de final, la inteligencia artificial analizó el rendimiento de ambas selecciones y reveló su marcador para el partido. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así queda Colombia vs. Ghana, por los dieciseisavos del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

De acuerdo con la inteligencia artificial, la Selección Colombia se impondrá 2-0 y seguirá avanzando en la Copa del Mundo.

"Colombia llega mejor posicionada: terminó primera del grupo K por encima de Portugal, se mantuvo invicta y ha mostrado un bloque defensivo firme, además de tener recursos para atacar como la velocidad por las bandas", aseguró ChatGPT.

"Espero un primer tiempo cerrado, con Ghana priorizando la resistencia física, las transiciones y el balón detenido. La diferencia puede aparecer cuando Colombia logre mover la pelota con paciencia y encuentre espacios, especialmente mediante Luis Díaz y las llegadas de la segunda línea. Mi lectura es un 1-0 de la 'tricolor' al descanso y un segundo tanto en la recta final, cuando Ghana adelante sus líneas", agregó la inteligencia artificial.

¿Quiénes harían los goles de Colombia vs. Ghana, según la inteligencia artificial?

Según el análisis de la inteligencia artificial, los anotadores de Colombia vs. Ghana podrían ser Luis Díaz y Jhon Arias.

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"Luis Díaz es el candidato más fuerte. Viene siendo el desequilibrio principal de Colombia y puede marcar atacando el espacio o en una jugada individual", sostuvo ChatGPT.

"A Jhon Arias lo veo llegando desde atrás o aprovechando un rebote, una transición rápida o una acción de pelota quieta", concluyó.

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