Estos son los peajes que comenzaron a costar más desde el 1 de julio: tome nota

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que desde el miércoles 1 de julio aumentaron las tarifas en peajes Andes, Fusca y Unisabana.

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El incremento responde a los proyectos Accesos Norte a Bogotá D.C. y Accesos Norte Fase II, los cuales son administrados por la Concesión Accenorte I. Además, las tarifas estaban contempladas desde el 7 de mayo de 2025.

Nuevas tarifas en Andes, Fusca y Unisabana

Los valores quedaron así:

Categoría I: de $ 15.200 a $ 16.100 (900 pesos – 5.92 %).

de $ 15.200 a $ 16.100 (900 pesos – 5.92 %). Categoría II: de $ 26.400 a $ 27.800 (1.400 pesos – 5.30 %).

de $ 26.400 a $ 27.800 (1.400 pesos – 5.30 %). Categoría III: de $ 17.500 a $ 18.700 (1.200 pesos – 6.86 %).

de $ 17.500 a $ 18.700 (1.200 pesos – 6.86 %). Categoría IV: de $ 37.100 a $ 38.100 (1.000 pesos – 2.70 %).

de $ 37.100 a $ 38.100 (1.000 pesos – 2.70 %). Categoría V: de $ 54.500 a $ 55.500 (1.000 pesos – 1.83 %).

de $ 54.500 a $ 55.500 (1.000 pesos – 1.83 %). Categoría VI: de $ 68.900 a $ 69.900 (1.000 pesos – 1.45 %).

de $ 68.900 a $ 69.900 (1.000 pesos – 1.45 %). Categoría VII: de $ 75.900 a $ 76.900 (1.000 pesos – 1.32 %).

Cabe mencionar que esta no será la única alza, debido a que se contemplan otras de forma gradual hasta julio del próximo año, 2027. El dinero va dirigido a financiar las obras en el proyecto de Accesos Norte Fase II en Bogotá y alrededores: la ampliación de la Autopista Norte, la segunda calzada de la carrera Séptima y la perimetral de Sopó.

¿Por qué subieron?

De acuerdo con las cifras de la ANI, en el peaje Andes transitan aproximadamente 12.5 millones de vehículos, acorde al balance que hubo en 2024.

Las autoridades precisaron que los incrementos ayudan a equilibrar la sostenibilidad de los proyectos sin afectar el desarrollo de la infraestructura ni tampoco a los usuarios.

Además, las obras tienen como propósito mejorar las conexiones que tiene Bogotá con los municipios de la Sabana Centro y Norte. Aparte del tráfico de ciudadanos, por estos peajes hay alto flujo de carga.