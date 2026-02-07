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DT de poderosa selección del Mundial rompió el silencio e, inesperadamente, habló de Colombia: ¿qué dijo?

El estratega sorprendió en su última rueda de prensa al analizar a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 02 de 2026
06:54 a. m.
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La Selección Colombia hizo una buena fase de grupos en el Mundial 2026 y terminó en la primera posición del grupo K.

En las dos primeras salidas, la 'tricolor' derrotó 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a la República Democrática del Congo.

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Además, en la tercera fecha, los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron superiores a Portugal e hicieron figura al arquero Diogo Costa, que mantuvo el 0-0.

Tras ese rendimiento, la Selección Colombia ha sido elogiada en la Copa del Mundo e, incluso, Luis De La Fuente, el director técnico de España, realizó una sorpresiva declaración en las últimas horas. ¿Cuál fue?

Colombia es candidata en el Mundial 2026, según Luis De La Fuente, director técnico de España

En la rueda de prensa previa al partido vs. Austria, Luis De La Fuente manifestó que ve a Colombia muy fuerte y recordó que los dirigidos por Néstor Lorenzo les ganaron un partido amistoso.

"Una de las derrotas que sufrimos fue contra Colombia. La verdad es que si no la he metido entre las candidatas, pues la meto ahora", afirmó Luis De La Fuente.

"Creo que tiene un nivel altísimo y unos futbolistas fantásticos. Es muy fuerte físicamente, muy rápida y con una capacidad futbolística y técnica muy alta. Nada más hay que ver la delantera que tiene, así que es una grandísima selección", agregó el director técnico de España.

¿A qué hora es el partido de Colombia vs. Ghana, por los dieciseisavos del Mundial 2026?

Por un cupo a los octavos de final, la Selección Colombia jugará el viernes 3 de julio vs. la Ghana dirigida por Carlos Queiroz.

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El partido se jugará en el Estadio Kansas City, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), y se espera la presencia de más de 76.000 espectadores en las tribunas.

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