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DT del Congo conoció la muerte de su padre tras derrota ante Inglaterra: así reaccionó

El entrenador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, recibió la noticia de la muerte de su padre en plena rueda de prensa tras la eliminación del Mundial 2026.

Foto: AFP

Noticias RCN

julio 01 de 2026
08:02 p. m.
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La eliminación de la República Democrática del Congo del Mundial 2026 quedó en un segundo plano por un momento que conmovió al fútbol.

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Al finalizar el partido frente a Inglaterra, el seleccionador Sébastien Desabre recibió una noticia devastadora en plena rueda de prensa: su padre había fallecido.

El hecho ocurrió mientras el técnico francés respondía preguntas de los periodistas tras la derrota 2-1 en los dieciseisavos de final. La situación sorprendió a los presentes y provocó que la conferencia terminara de manera inmediata.

El momento en que Sébastien Desabre conoció la noticia

Minutos después del compromiso disputado en Atlanta, Desabre analizaba el desempeño de su equipo cuando un periodista le comunicó el fallecimiento de su padre. La reacción del entrenador fue breve y serena.

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Visiblemente afectado, se puso de pie, agradeció a los asistentes con un sencillo "gracias" y decidió dar por terminada la rueda de prensa para retirarse del lugar.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron mensajes de solidaridad de aficionados, periodistas y seguidores del fútbol de diferentes países, quienes expresaron sus condolencias al entrenador y a su familia.

El emotivo balance de Congo en el Mundial 2026
Antes de recibir la dolorosa noticia, Desabre había destacado la entrega de sus jugadores pese a la eliminación frente a Inglaterra, que remontó el partido con un doblete de Harry Kane.

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"Aunque podamos estar decepcionados por la fisonomía del partido, siempre jugamos un muy buen fútbol. Para los aficionados y para el Congo, teníamos la obligación de salir de la competición habiendo dejado cosas al mundo entero", expresó.

El técnico también aseguró que su selección dio una muestra de "resiliencia", una palabra con la que comparó el esfuerzo del equipo con la fortaleza del pueblo congoleño frente a las dificultades que atraviesa el país.

La República Democrática del Congo regresó a una Copa del Mundo después de 52 años y dejó una imagen positiva. En la fase de grupos empató con Portugal, cayó por la mínima ante Colombia y logró la primera victoria de su historia en un Mundial al derrotar a Uzbekistán, un recorrido que terminó con orgullo pese al doloroso desenlace dentro y fuera de la cancha.

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