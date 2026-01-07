El noble gesto de los jugadores de México y Ecuador con los afectados por los terremotos en Venezuela

La tragedia que hoy mantiene en vilo a Venezuela sigue generando reacciones en todo el mundo, pues su impacto ha llegado hasta la Copa del Mundo 2026 en donde varias selecciones han tenido gestos de solidaridad con el pueblo venezolano que hoy sigue afectado por el desastre natural.

Sin embargo, uno de los gestos más recientes ha corrido por cuenta de los jugadores de las selecciones de México y Ecuador, quienes protagonizaron un sentido momento a segundos de iniciar su encuentro deportivo en la cancha.

Mensaje de fuerza a los afectados por el terremoto en Venezuela

El encuentro deportivo se convirtió en uno de los más esperados de la jornada, pues este tuvo que ser aplazado por las fuertes lluvias que se desataron sobre la Ciudad de México. Frente a todo pronóstico climático, la tormenta se redujo y los futbolistas lograron salir finalmente a la cancha.

Sin embargo, en medio de los actos protocolarios a minutos de dar inicio al encuentro, ambas selecciones entonaron un mensaje claro y contundente en pro de Venezuela: “No están solos”.

Miles de aficionados se unieron en una sola voz para gritar dichas palabras que, sin duda alguna, conmovieron a varios de los jugadores que se encontraban listos para disputar el duelo deportivo.

Por supuesto, la acción ya ha generado amplias reacciones ya que el cantante venezolano Danny Ocean compartió, con gran alegría, el mensaje por parte de la FIFA con el que se sigue recordando a los damnificados de la tragedia.

Este hecho también se sumó al reciente minuto de silencio que igualmente se llevó a cabo en otro de los encuentros deportivos disputados entre Francia y Noruega en donde los jugadores hicieron un minuto de silencio por las víctimas del voraz terremoto.

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Elementos para donar a las víctimas de los terremotos

Por otro lado, varias organizaciones han compartido el listado de algunos materiales que se pueden donar, en los puntos de acopio establecidos por las autoridades, para las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Algunos de los elementos son: alimentos no perecederos, agua, medicamentos, kit de primeros auxilios, equipos de comunicación, carpas, motos destrozadoras, equipos de corte, discos de reemplazo, gasolina, linternas, toldos, baños portátiles, silbatos, maletas y material de inventario.