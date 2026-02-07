Confirman fecha oficial para presentar las pruebas Icfes: ¿cuándo será y qué deben saber los estudiantes?

Miles de estudiantes de grado 11 en Bogotá ya conocen la fecha en la que presentarán la Prueba Saber 11, una evaluación que marca un momento clave en su formación académica y que sirve como referente para el acceso a la educación superior.

Ante la cercanía del examen, la Secretaría de Educación del Distrito invitó a los futuros bachilleres a prepararse con anticipación, reforzar sus conocimientos y despejar las dudas que aún existen alrededor de esta prueba.

¿Cuándo serán las pruebas Icfes?

La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que la Prueba Saber 11 se realizará el domingo 26 de julio.

La entidad señaló que este examen representa un momento importante en la trayectoria educativa de los estudiantes y les recomendó iniciar su preparación con tiempo para fortalecer sus competencias antes de la evaluación.

¿Por qué esta prueba es tan importante?

La Prueba Saber 11 permite medir las competencias desarrolladas por los estudiantes durante su etapa escolar en diferentes áreas del conocimiento.

Además, sus resultados son un referente utilizado por instituciones de educación superior dentro de sus procesos de admisión y también sirven para conocer el nivel de desempeño académico de los estudiantes al finalizar la educación media.

Por esa razón, las autoridades recomiendan afrontar el examen con una adecuada preparación y sin dejar el estudio para última hora.

Mitos y verdades sobre las pruebas Icfes

¿Si obtengo un puntaje bajo no me puedo graduar?

Mito. La Prueba Saber 11 no define si un estudiante obtiene o no su título de bachiller. Es una evaluación de competencias y un referente para el acceso a la educación superior.

¿El examen evalúa únicamente memoria?

Mito. La prueba busca medir habilidades como comprensión lectora, razonamiento matemático, análisis, interpretación y resolución de problemas, más allá de memorizar contenidos.

¿Es importante administrar bien el tiempo durante la prueba?

Verdad. Una buena distribución del tiempo permite responder todas las preguntas y disminuir el riesgo de dejar respuestas sin contestar.

¿Dormir bien antes del examen puede influir en el desempeño?

Verdad. Llegar descansado, mantener una buena alimentación y controlar los nervios puede favorecer la concentración durante la evaluación.

¿La Prueba Saber 11 solo sirve para ingresar a la universidad?

Mito. Aunque es un referente importante para el acceso a la educación superior, también permite evaluar las competencias alcanzadas por los estudiantes al finalizar la educación media y sirve como insumo para el mejoramiento de la calidad educativa.