Fiscalía de Ecuador señala a Xavier Jordán como presunto instigador del asesinato de Fernando Villavicencio

La Fiscalía de Ecuador reveló este miércoles nuevos detalles sobre el rol de los acusados de ordenar el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 en Quito.

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En la audiencia preparatoria de juicio, el organismo señaló al empresario Xavier Jordán como el presunto “instigador” del crimen, al asegurar que habría financiado y planificado el ataque en coordinación con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en una masacre carcelaria.

En total, siete personas son investigadas como posibles autores intelectuales del asesinato, entre ellos el exministro del Interior José Serrano, actualmente retenido en un centro de control migratorio en Estados Unidos, y el exdiputado Ronny Aleaga.

Vínculos con bandas criminales y financiamiento del crimen

De acuerdo con la Fiscalía, Jordán, quien reside en Estados Unidos, habría aportado recursos económicos y diseñado la logística del ataque contra Villavicencio, reconocido por sus investigaciones anticorrupción que lo enfrentaron con sectores políticos y empresariales.

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El organismo también vinculó al empresario con la banda de Los Lobos, liderada por Wilmer Chavarría, alias Pipo, quien supuestamente dirigió el operativo a cambio de un millón de dólares.

Serrano, exfuncionario del correísmo, habría entregado información “sensible y privilegiada” sobre los movimientos del candidato, valiéndose de sus contactos en la Policía. Por su parte, Aleaga habría coordinado acciones para concretar el asesinato.

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Condenas previas y proceso judicial en curso

Cinco personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión por el magnicidio. El autor material de los disparos fue abatido por los guardaespaldas de Villavicencio, mientras que seis ciudadanos colombianos presuntamente vinculados al crimen fueron asesinados en prisión.

La justicia ecuatoriana había solicitado prisión preventiva para los implicados en octubre pasado. El proceso continúa con la expectativa de que se esclarezca la responsabilidad de los presuntos autores intelectuales, en un caso que marcó la política ecuatoriana y dejó en evidencia la penetración del crimen organizado en las instituciones.