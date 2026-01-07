Invima advierte sobre una crema viral en TikTok: su venta es ilegal en Colombia

El Invima emitió la Alerta Sanitaria No. 197-2026 sobre la crema de sebo marca SéBella, luego de detectar su comercialización a través de redes sociales como Instagram y TikTok, donde algunos videos promocionándola se han viralizado. De acuerdo con la entidad, el producto no dispone de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para su comercialización en Colombia.

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Según la autoridad sanitaria, la detección del producto se produjo a partir de denuncias recibidas y de acciones de vigilancia sanitaria. En la alerta se indica que la crema SéBella no reporta titular del registro sanitario, fabricante o importador, y que la medida aplica para todas sus presentaciones comerciales.

¿Por qué el Invima emitió una alerta sobre la Crema de Sebo Sébella?

El Invima explicó que los productos cosméticos que no cuentan con Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) representan un riesgo para la salud, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia. Además, señaló que tampoco hay certeza sobre el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con su composición, origen, condiciones de fabricación, calidad o almacenamiento.

La entidad también advirtió que, al desconocerse la cadena de comercialización del producto, no existe trazabilidad ni información sobre las condiciones en las que fue almacenado o transportado antes de llegar a los consumidores.

Desde las cuentas de @SeBella, donde comercializan este producto prohibido en Colombia, manifiestan que se trata de un producto natural para proteger e hidratar la piel, características que el Invima no ha comprobado.

¿Qué deben hacer las personas que tienen la crema de sebo SéBella?

El Invima recomendó a los consumidores no comprar productos que no cuenten con registro o Notificación Sanitaria Obligatoria, ya que pueden representar un riesgo para la salud. Asimismo, pidió a quienes estén utilizando la crema SéBella suspender inmediatamente su uso.

También recordaron que cualquier persona puede verificar si un cosmético cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) mediante la consulta de registros sanitarios disponible en los servicios en línea de la entidad.