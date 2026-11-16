El cierre de la doble jornada de amistosos internacionales de noviembre de 2026 tuvo un giro inesperado a poco más de 24 horas del pitazo inicial. La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmaron este lunes el cambio de estadio para el partido entre la Selección de Chile y la Selección Colombia, programado para este martes 17 de noviembre.

El encuentro, que originalmente iba a disputarse en el tradicional Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, se trasladó finalmente al Estadio Monumental David Arellano, casa de Colo-Colo, ubicado también en Santiago de Chile.

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¿Por qué cambiaron la sede del partido Chile vs. Colombia?

La determinación no respondió a temas de seguridad ni de boletería, sino al deterioro del terreno de juego en Ñuñoa. Durante la mañana y tarde de este lunes, delegados técnicos inspeccionaron el césped del Estadio Nacional tras la realización de eventos masivos recientes —entre ellos el cierre de la Teletón y conciertos en el recinto— y concluyeron que la gramilla no cumplía con los estándares mínimos exigidos para un duelo internacional de selecciones.

Ante el riesgo de lesiones para los futbolistas y para garantizar que la pelota ruede con normalidad, la dirigencia chilena activó un plan de emergencia junto a Blanco y Negro para mudarse a Macul.

El movimiento, ocurrido apenas un día antes del compromiso, desató además una crisis administrativa en territorio austral que terminó con la salida del administrador del Parque Deportivo Estadio Nacional.

Para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo, la noticia llegó en la recta final de su preparación en suelo chileno, luego de haber derrotado 1-0 a La Roja el pasado viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un compromiso marcado por un autogol de Guillermo Maripán.

Hora, estadio y datos clave del amistoso internacional

A pesar del traslado de escenario dentro de la capital chilena, la programación horaria del último examen del año para ambas selecciones sudamericanas se mantiene intacta: