MinSalud reportó la entrega de 16,1 millones de medicamentos con el Plan de Choque

El Ministerio de Salud reportó los resultados de la estrategia del Gobierno Nacional, denominada como Plan de Choque en Salud, con la que buscan hacer seguimiento a 1,6 millones de pacientes y atender medicamentos, procedimientos y consultas pendientes a ciudadanos en condiciones de mayor riesgo.

¿Cómo avanza el Plan de Choque del Gobierno?

Según las más recientes cifras del Ministerio de Salud, con corte al 10 de noviembre, el plan ha reportado la entrega de 16,1 millones de medicamentos. Esto equivale a un avance del 55,7 %, y la resolución de 1.350.177 procedimientos médicos, correspondientes al 34,28 % de los registros pendientes.

“Más de 1,6 millones de colombianos llevaban meses esperando un medicamento o un procedimiento necesario para su salud y, en algunos casos, para proteger su vida. Para apoyar este proceso, dispusimos además un mecanismo financiero extraordinario que permite dar liquidez al sistema para responder por estas atenciones", señaló la ministra Ana María Vesga.

Además, tras la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno incluyó la eliminación durante 12 meses de cuotas moderadoras y copagos para la población damnificada, alivios para prestadores y empleadores afectados, y mecanismos especiales para acelerar la recuperación de la red hospitalaria.

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Ministerio de Salud sobre las deudas de las EPS

Como parte de la recuperación estructural y financiera del sistema, actualmente se está llevando a cabo un proceso de conciliación para aclarar las deudas entre EPS, clínicas, y hospitales.

Además, se está realizando la revisión técnica de los costos reales de atención en salud y cálculo de la Unidad de Pago por Capacitación para establecer bases financieras sólidas para el sector.

De igual manera, se están fortaleciendo los mecanismos de control sobre las EPS intervenidas que actualmente concentran a una parte importante de los afiliados en el país.