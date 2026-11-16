CANAL RCN
Salud y Bienestar

MinSalud reportó la entrega de 16,1 millones de medicamentos con el Plan de Choque

El Gobierno Nacional presentó los primeros resultados del Plan de Choque en Salud durante los primeros 100 días.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2026
10:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Salud reportó los resultados de la estrategia del Gobierno Nacional, denominada como Plan de Choque en Salud, con la que buscan hacer seguimiento a 1,6 millones de pacientes y atender medicamentos, procedimientos y consultas pendientes a ciudadanos en condiciones de mayor riesgo.

Muertes prematuras por diabetes en Bogotá aumentaron: los hombres son los más afectados
RELACIONADO

Muertes prematuras por diabetes en Bogotá aumentaron: los hombres son los más afectados

¿Cómo avanza el Plan de Choque del Gobierno?

Según las más recientes cifras del Ministerio de Salud, con corte al 10 de noviembre, el plan ha reportado la entrega de 16,1 millones de medicamentos. Esto equivale a un avance del 55,7 %, y la resolución de 1.350.177 procedimientos médicos, correspondientes al 34,28 % de los registros pendientes.

“Más de 1,6 millones de colombianos llevaban meses esperando un medicamento o un procedimiento necesario para su salud y, en algunos casos, para proteger su vida. Para apoyar este proceso, dispusimos además un mecanismo financiero extraordinario que permite dar liquidez al sistema para responder por estas atenciones", señaló la ministra Ana María Vesga.

Además, tras la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno incluyó la eliminación durante 12 meses de cuotas moderadoras y copagos para la población damnificada, alivios para prestadores y empleadores afectados, y mecanismos especiales para acelerar la recuperación de la red hospitalaria.

Laboratorio celebra nuevos avances en la vacuna contra chikunguña
RELACIONADO

Laboratorio celebra nuevos avances en la vacuna contra chikunguña

Ministerio de Salud sobre las deudas de las EPS

Como parte de la recuperación estructural y financiera del sistema, actualmente se está llevando a cabo un proceso de conciliación para aclarar las deudas entre EPS, clínicas, y hospitales.

Además, se está realizando la revisión técnica de los costos reales de atención en salud y cálculo de la Unidad de Pago por Capacitación para establecer bases financieras sólidas para el sector.

De igual manera, se están fortaleciendo los mecanismos de control sobre las EPS intervenidas que actualmente concentran a una parte importante de los afiliados en el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Muertes prematuras por diabetes en Bogotá aumentaron: los hombres son los más afectados

Enfermedades

Laboratorio celebra nuevos avances en la vacuna contra chikunguña

Enfermedades

¿Cuál es el impacto de la diabetes en la vida reproductiva de los hombres?

Otras Noticias

Policía Nacional

Adulto mayor terminó amarrado por delincuentes que ingresaron a su casa para robarlo en Bogotá

Los hechos quedaron registrados por medio de las cámaras de seguridad de la zona.

Artistas

Reconocida influencer fue encontrada sin vida: esto se sabe

Su fallecimiento se confirmó el lunes 9 de noviembre de 2026.

Festival de Música de Cartagena

El Cartagena Festival de Música abre convocatorias gratuitas de formación musical

Finanzas personales

Esto es lo que cuesta tener un hijo en Colombia según cifras en 2026

Fútbol Profesional Colombiano

Murió reconocido exfutbolista de Nacional, Millonarios y la Selección Colombia tras sufrir inesperado accidente