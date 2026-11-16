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Este sería el campeón de la Copa BetPlay 2026, según la inteligencia artificial

Nacional, Once Caldas, América de Cali e Internacional de Bogotá siguen soñando con el título.

Foto: @LigaBetPlayD en Instagram y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 16 de 2026
01:52 p. m.
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El martes 17 de noviembre quedarán definidos los finalistas de la Copa BetPlay 2026.

En los partidos de ida, América de Cali venció 2-1 a Internacional de Bogotá, en el Metropolitano de Techo, mientras que Atlético Nacional, con gol de James Rodríguez, empató 1-1 en Manizales vs. Once Caldas.

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Teniendo en cuenta ese panorama, la inteligencia artificial realizó un análisis y reveló que los 'escarlatas' y los 'verdolagas' volverían a encontrarse frente a frente en la final.

Pero, además, esa herramienta digital pronosticó quién sería el nuevo campeón de la Copa BetPlay 2026.

¿Quién será el campeón de la Copa BetPlay 2026? Esto reveló la inteligencia artificial

A falta de que se jueguen los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay 2026, la inteligencia artificial consideró que el máximo candidato al título es el Atlético Nacional de Lucas González.

"Mi favorito para ganar la Copa BetPlay 2026 es Atlético Nacional por su rendimiento sostenido durante el semestre. En este momento, le doy más peso a la capacidad de producir resultados durante varios meses que a una sola victoria en específico", planteó ChatGPT.

"Hoy veo a América con el camino más favorable hacia la final, pero a Nacional ligeramente por delante para levantar la Copa. Aunque, si América mantiene su eficacia y Nacional no convierte su localía en superioridad, ese margen puede cambiar", agregó la inteligencia artificial.

Así se jugarán los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay 2026

El martes 17 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentarán nuevamente en el estadio Atanasio Girardot.

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Mientras tanto, a las 8:30 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali recibirá a Internacional de Bogotá, que ya terminó su participación en la Liga BetPlay 2026 II.

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