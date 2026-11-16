CANAL RCN
Tendencias

Se acabó el misterio: James Bond tiene nuevo rostro y este es el actor que lo interpretará

El próximo James Bond será interpretado por un actor muy popular. ¿De quién se trata?

Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP - Reuters

noviembre 16 de 2026
12:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Robert Pattinson será el nuevo rostro de James Bond. El actor británico asumirá el personaje que Daniel Craig interpretó hasta 'Sin tiempo para morir', estrenada en 2021, y sumará otra franquicia a una carrera que incluye Crepúsculo y Batman.

Reuters, informó que la elección fue anunciada este lunes 16 de noviembre en la cuenta oficial de Instagram de 007. Además, AFP también reportó la confirmación de Amazon MGM Studios.

Un nuevo rostro para una franquicia histórica

A sus 40 años, Robert Pattinson recibe uno de los personajes más reconocibles del cine: el espía británico asociado con misiones internacionales, trajes elegantes y una particular manera de pedir martinis.

James Bond vuelve en "007 Spectre", con preestreno mundial en Londres
RELACIONADO

James Bond vuelve en "007 Spectre", con preestreno mundial en Londres

La franquicia ha recaudado más de 7.000 millones de dólares en taquilla desde que Sean Connery protagonizó 'El satánico Dr. No', de acuerdo con Reuters y, ahora, el relevo de Craig abre una nueva etapa para las aventuras del agente secreto.

Pattinson ya había incursionado en el espionaje con 'Tenet', la película de Christopher Nolan estrenada en 2020.

La carrera que Robert Pattinson construyó después de 'Crepúsculo'

Antes de convertirse en Edward Cullen, Robert Pattinson interpretó a Cedric Diggory en 'Harry Potter y el cáliz de fuego' (2005). Sin embargo, fue el estreno de 'Crepúsculo', en 2008, el que multiplicó su reconocimiento internacional.

Tras ese fenómeno, amplió su filmografía con producciones de distintas escalas. Trabajó con David Cronenberg en 'Cosmópolis', con James Gray en 'Z: La ciudad perdida' y con Werner Herzog en 'Reina del desierto'.

Asimismo, su trayectoria también incluye el protagónico de 'Batman', bajo la dirección de Matt Reeves, y de 'Mátate, amor', junto a Jennifer Lawrence.

¿Cuál fue la reacción de Robert Pattinson tras ser anunciado como el nuevo James Bond?

En un comunicado oficial de Amazon MGM Studios, Robert Pattinson expresó su felicidad y honor por interpretar a uno de los personajes más icónicos de la escena cinematográfica.

Actor de importante película fue atropellado en plena grabación: esto se reveló
RELACIONADO

Actor de importante película fue atropellado en plena grabación: esto se reveló

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí", dijo, de acuerdo con el comunicado difundido.

Este contenido fue redactado utilizando información de Reuters y AFP.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Vassar 2026: Llega la primera edición navideña en Bogotá

Festival de Música de Cartagena

El Cartagena Festival de Música abre convocatorias gratuitas de formación musical

Artistas

Nuevas noticias del estado de salud de Adriana Betancur, la presentadora de Colombia: así se encuentra

Otras Noticias

Liga BetPlay

Este será el campeón de la Liga BetPlay 2026 II, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó el rendimiento de los ocho equipos y reveló su favorito. ¿Cuáles son sus argumentos?

IDU

¿Busca trabajo en el área de la construcción? IDU Bogotá anunció ofertas para obras de la av. 68

El Instituto de Desarrollo Urbano busca incorporar personal con experiencia en espacio público para avanzar con las obras del grupo 6 en la avenida 68.

Incendios

Grave incendio en el Gran San de Bogotá consumió varios locales

Ministerio de Salud

MinSalud reportó la entrega de 16,1 millones de medicamentos con el Plan de Choque

Artistas

Reconocida influencer fue encontrada sin vida: esto se sabe