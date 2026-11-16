Se acabó el misterio: James Bond tiene nuevo rostro y este es el actor que lo interpretará

Robert Pattinson será el nuevo rostro de James Bond. El actor británico asumirá el personaje que Daniel Craig interpretó hasta 'Sin tiempo para morir', estrenada en 2021, y sumará otra franquicia a una carrera que incluye Crepúsculo y Batman.

Reuters, informó que la elección fue anunciada este lunes 16 de noviembre en la cuenta oficial de Instagram de 007. Además, AFP también reportó la confirmación de Amazon MGM Studios.

Un nuevo rostro para una franquicia histórica

A sus 40 años, Robert Pattinson recibe uno de los personajes más reconocibles del cine: el espía británico asociado con misiones internacionales, trajes elegantes y una particular manera de pedir martinis.

La franquicia ha recaudado más de 7.000 millones de dólares en taquilla desde que Sean Connery protagonizó 'El satánico Dr. No', de acuerdo con Reuters y, ahora, el relevo de Craig abre una nueva etapa para las aventuras del agente secreto.

Pattinson ya había incursionado en el espionaje con 'Tenet', la película de Christopher Nolan estrenada en 2020.

La carrera que Robert Pattinson construyó después de 'Crepúsculo'

Antes de convertirse en Edward Cullen, Robert Pattinson interpretó a Cedric Diggory en 'Harry Potter y el cáliz de fuego' (2005). Sin embargo, fue el estreno de 'Crepúsculo', en 2008, el que multiplicó su reconocimiento internacional.

Tras ese fenómeno, amplió su filmografía con producciones de distintas escalas. Trabajó con David Cronenberg en 'Cosmópolis', con James Gray en 'Z: La ciudad perdida' y con Werner Herzog en 'Reina del desierto'.

Asimismo, su trayectoria también incluye el protagónico de 'Batman', bajo la dirección de Matt Reeves, y de 'Mátate, amor', junto a Jennifer Lawrence.

¿Cuál fue la reacción de Robert Pattinson tras ser anunciado como el nuevo James Bond?

En un comunicado oficial de Amazon MGM Studios, Robert Pattinson expresó su felicidad y honor por interpretar a uno de los personajes más icónicos de la escena cinematográfica.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí", dijo, de acuerdo con el comunicado difundido.

Este contenido fue redactado utilizando información de Reuters y AFP.