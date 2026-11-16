Un terremoto de magnitud 6,6 en Indonesia sorprendió a los habitantes de la región oriental del archipiélago tras registrarse en aguas cercanas a las islas Molucas.

De acuerdo con los reportes sismológicos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo lugar a 151 kilómetros al oeste-suroeste de Tual City, una localidad ubicada en la provincia de Maluku.

El evento sísmico se produjo exactamente a las 21:11 UTC del 16 de noviembre de 2026 (4:11 p. m. hora de Colombia y madrugada del martes 17 de noviembre en horario local indonesio), con una profundidad estimada de 35 kilómetros bajo el lecho marino. Las coordenadas geográficas del epicentro se ubicaron en los 6,029° de latitud sur y 131,446° de longitud este, en una zona marítima próxima a las islas Tayandu y las islas Kai.

Este fue el reporte oficial del terremoto

La magnitud y la relativa superficialidad del temblor hicieron que la sacudida fuera perceptible en varias islas del entorno, incluyendo localidades como Tual, Danar, Tayandu, Har y Dobo. Los datos principales recopilados por las agencias internacionales de monitoreo sísmico incluyen:

Magnitud: 6,6 en la escala de magnitud de momento.

Epicentro: 151 km al oeste-suroeste de Tual, provincia de Molucas, Indonesia.

Profundidad: 35 kilómetros.

Hora del registro: 21:11:17 UTC (4:11 p. m. hora local en América / 04:11 a. m. hora local en Indonesia).

Hasta el momento del cierre de los primeros boletines informativos, las autoridades locales y los organismos de gestión de desastres de Indonesia continúan evaluando posibles afectaciones en infraestructuras costeras o reportes de personas heridas en las comunidades más próximas al epicentro.

¿Por qué ha temblado tanto en Indonesia en el último tiempo?

Indonesia forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geográfica que concentra cerca del 90 % de la actividad sísmica y volcánica del planeta. En esta región convergen varias placas tectónicas —entre ellas la placa Indoaustraliana, la placa Euroasiática y la placa del Pacífico—, cuyo constante desplazamiento y fricción liberan enormes cantidades de energía acumulada.

La provincia de las Molucas, situada en el extremo oriental del país, presenta una configuración geológica especialmente compleja debido a la interacción de microplacas en el mar de Banda y el mar de Arafura.

Por esta razón, los sismos de intensidad moderada a fuerte son fenómenos recurrentes en la zona, lo que mantiene a los sistemas de monitoreo geológico en vigilancia permanente.