Los habitantes de Bogotá tendrán acceso a una nueva convocatoria de 100 becas para programas de pregrado, maestría y doctorado, como parte de una alianza entre EDUCA EDTECH y la Secretaría Distrital de Gobierno.

Las oportunidades están orientadas a ciudadanos que buscan iniciar o continuar su formación académica mediante programas virtuales. Esta modalidad permite combinar los estudios con el trabajo y otras responsabilidades personales.

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La apertura de la convocatoria se anunció durante el Congreso de la Bogotaneidad, donde también se entregaron más de 100 becas a ciudadanos interesados en fortalecer su preparación y ampliar sus posibilidades de desarrollo profesional.

¿Quiénes pueden postularse a las nuevas becas?

La convocatoria está dirigida a habitantes de Bogotá interesados en cursar una carrera universitaria o avanzar hacia una maestría o un doctorado. Las opciones abarcan distintos momentos de la formación superior, desde el ingreso al pregrado hasta los estudios de investigación doctoral.

“Nos llena de orgullo anunciar la apertura de 100 nuevas becas para programas de pregrado, maestría y doctorado”, afirmó Tatiana Fuentes, gerente de operaciones de EDUCA EDTECH.

Actualmente, la entidad acompaña a más de 400 estudiantes activos en la capital a través de alianzas institucionales. Los nuevos apoyos amplían las oportunidades educativas impulsadas junto con la administración distrital.

¿Dónde consultar la información y realizar la inscripción?

Las personas interesadas podrán conocer las oportunidades disponibles y adelantar su proceso de inscripción a través de www.alcaldiascol.com.

Antes de postularse, deberán revisar las condiciones de participación y verificar los programas, la cobertura económica de cada beca, los documentos requeridos y los plazos correspondientes. Estos aspectos son necesarios para establecer qué alternativa se ajusta a su perfil académico.

El Congreso de la Bogotaneidad reunió a ciudadanos, líderes comunitarios y organizaciones vinculadas con el desarrollo de la ciudad. En ese escenario se concretó la entrega de los apoyos iniciales y se presentó la siguiente convocatoria, que contempla otras 100 oportunidades de formación para residentes de Bogotá.