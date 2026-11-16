DIMAYOR confirmó la programación de la primera y segunda fecha de los cuadrangulares de Liga Betplay
El máximo ente del FPC dio a conocer cómo se jugará la primera y segunda jornada.
Mateo Alfonso Rey
03:35 p. m.
La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) confirmó el calendario oficial para las dos primeras jornadas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II - 2026.
Con enfrentamientos de alto impacto que incluyen clásicos regionales y duelos históricos del fútbol colombiano, la fase decisiva del campeonato arranca el próximo viernes 20 de noviembre y continuará a mitad de semana con la segunda fecha.
Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares
La primera jornada de las semifinales del fútbol profesional colombiano se disputará entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, abriendo el telón tanto del Grupo A como del Grupo B con encuentros en Medellín, Manizales, Bucaramanga y Palmaseca.
Grupo A
- Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe: Viernes 20 de noviembre a las 4:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.
- Once Caldas vs. Atlético Nacional: Sábado 21 de noviembre a las 8:15 p. m. en el estadio Palogrande.
Grupo B
- Atlético Bucaramanga vs. América de Cali: Viernes 20 de noviembre a las 6:35 p. m. en el estadio Américo Montanini.
- Deportivo Cali vs. Millonarios: Viernes 20 de noviembre a las 8:40 p. m. en el estadio Deportivo Cali.
Así se jugará la fecha 2 de cuadrangulares
Sin dar tregua en el calendario de la Liga BetPlay 2026-II, la segunda fecha de los cuadrangulares se jugará entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre.
Esta jornada destaca por albergar dos de los partidos más tradicionales del balompié nacional: el clásico vallecaucano en el Pascual Guerrero y el clásico antioqueño en el Atanasio Girardot.
Grupo B
- Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: Martes 24 de noviembre a las 6:20 p. m. en el estadio El Campín.
- América de Cali vs. Deportivo Cali: Martes 24 de noviembre a las 8:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero.
Grupo A
- Independiente Santa Fe vs. Once Caldas: Miércoles 25 de noviembre a las 6:20 p. m. en el estadio El Campín.
- Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: Miércoles 25 de noviembre a las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.