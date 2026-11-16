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Este será el campeón de la Liga BetPlay 2026 II, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó el rendimiento de los ocho equipos y reveló su favorito. ¿Cuáles son sus argumentos?

Foto: Liga BetPlay.

Nicolás Forero

noviembre 16 de 2026
11:55 a. m.
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El sábado 14 de noviembre finalizó la fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026 II y quedaron definidos los cuadrangulares.

Atlético Nacional, Once Caldas, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín hacen parte del grupo A, mientras que América de Cali, Millonarios, Deportivo Cali y Bucaramanga están en el grupo B.

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Tanto Atlético Nacional como América de Cali cuentan con la ventaja del 'punto invisible' debido a que ocuparon las dos primeras posiciones de la tabla de posiciones con 40 y 36 puntos, respectivamente.

Sin embargo, todos los equipos son conscientes de que inicia desde cero la fase decisiva del campeonato y tienen en mente el objetivo de ser campeones.

En medio de esa coyuntura, la inteligencia artificial analizó el panorama y reveló cuál sería el club que conquistaría la Liga BetPlay 2026 II.

Este será el campeón de la Liga BetPlay 2026 II, según la inteligencia artificial

Teniendo en cuenta el rendimiento del 'todos contra todos', la inteligencia artificial considera que Atlético Nacional es el principal candidato para quedarse con el nuevo título que está en disputa.

"Mi favorito para ser campeón de la Liga BetPlay 2026-II es Atlético Nacional porque llega a la fase decisiva con el respaldo del mejor rendimiento del campeonato, tras sumar 40 puntos en 19 partidos. Además, cuenta con una ventaja deportiva que puede resultar determinante", detalló ChatGPT.

"Para mí, Nacional es el más fuerte de los ocho porque reúne la candidatura más completa: regularidad, capacidad para sacar diferencias y una ventaja competitiva para afrontar los cuadrangulares. Sin embargo, su mayor desafío será mantener ese nivel bajo presión", añadió la inteligencia artificial.

¿Cómo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026 II?

El fixture determinó que los primeros partidos del grupo A serán los siguientes:

  • Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe, en el estadio Atanasio Girardot.
  • Once Caldas vs. Nacional, en el estadio Palogrande.
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Entre tanto, la primera fecha del grupo B será así:

  • Deportivo Cali vs. Millonarios, en el estadio Palmaseca.
  • Atlético Bucaramanga vs. América de Cali, en el Américo Montanini.
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