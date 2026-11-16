El puente vehicular de Venecia, en el suroccidente de Bogotá, ya tiene habilitados sus tres ramales. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) puso en servicio este viernes 13 de noviembre de 2026 el tercer tramo de la estructura, conocido como puente curvo 2, que permite conectar directamente la avenida 68 con la Autopista Sur para el tránsito de vehículos mixtos.

La apertura se realizó en el costado norte del puente y habilita la circulación en sentido norte-occidente. Con esta conexión, los conductores que se movilizan por la avenida 68 pueden tomar directamente la Autopista Sur, sin tener que utilizar vías alternas para completar ese desplazamiento.

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que el nuevo ramal busca facilitar los desplazamientos de quienes vienen desde el norte de Bogotá y se dirigen hacia las localidades del suroccidente, así como hacia Bosa y Soacha. La habilitación hace parte de las intervenciones del grupo 1 de la troncal de TransMilenio por la avenida 68.

¿Cómo funciona el puente de Venecia con la habilitación del tercer ramal?

Con la apertura del puente curvo 2, la infraestructura queda distribuida en tres estructuras con funciones diferentes. El nuevo ramal norte permite el tránsito de vehículos mixtos desde la avenida 68 hacia la Autopista Sur, en sentido norte-occidente.

Por su parte, el puente curvo central continúa operando para vehículos mixtos en sentido occidente-norte. Esta conexión permite que quienes llegan desde el occidente tomen la avenida 68 hacia el norte sin necesidad de ingresar al barrio Venecia.

El puente recto funciona provisionalmente para los buses de TransMilenio, con circulación en ambos sentidos entre occidente y oriente. Esta distribución permite mantener la operación del sistema mientras avanzan las obras complementarias del proyecto.

La estructura cuenta con tres ramales de hasta 330 metros cada uno, que suman cerca de un kilómetro de longitud. Según el IDU, el puente fue recibido por la actual Administración distrital con un avance del 12,94 % y, a noviembre de 2026, registra un 99,93 % de ejecución.

¿Qué falta por terminar en las obras del puente de Venecia y la avenida 68?

Aunque los tres ramales del puente ya están habilitados, todavía se ejecutan trabajos complementarios en el sector. Entre ellos están la construcción del paso deprimido para tráfico mixto, la ampliación de un carril de la Autopista Sur hacia el norte y los remates de los carriles destinados a TransMilenio.

De acuerdo con el cronograma informado por el IDU, el paso deprimido entraría en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027. Cuando esté terminado, los buses de TransMilenio circularán en ambos sentidos por el deprimido sur, mientras que los vehículos particulares y demás tráfico mixto utilizarán el deprimido norte para desplazarse en sentido oriente-occidente.

La distribución definitiva también contempla cambios en los puentes elevados: los dos ramales curvos tendrán un carril para TransMilenio y otro con sobreancho para vehículos mixtos, mientras que el puente recto dispondrá de dos carriles para tráfico mixto en sentido occidente-oriente.

Las intervenciones hacen parte del grupo 1 de la troncal avenida 68, que comprende 2,83 kilómetros de vía con cuatro carriles por sentido, tres para tráfico mixto y uno exclusivo para TransMilenio, con zonas de estación que contemplan dos carriles para el sistema.

A noviembre de 2026, este grupo de obra registra un avance general del 79,06 %. El proyecto incluye tres nuevas estaciones de TransMilenio, 1,83 kilómetros de ciclorruta, más de 63.400 metros cuadrados de espacio público y 23.600 metros cuadrados de zonas verdes. Su entrega integral está prevista para 2027.