Cambio de planes para Richard Ríos en Benfica tras derrota ante Qarabag: radical decisión

Richard Ríos está viviendo su primera temporada en el fútbol europeo con el Benfica de Portugal, club en el que ya ganó su primer título y en el que se clasificó a la Champions League, siendo titular indiscutido. Sin embargo, al cabo de unas semanas, se vendría un radical cambio de planes.

El debut del cuadro luso en la fase de liga de la Champions, fue con una sorpresiva derrota ante el club Qarabag de Azerbaiyán jugando en condición de local, lo cual fue detonante para una decisión de última hora: fue destituido el técnico Bruno Lage.

Con esto, Ríos deja de contar con el respaldo del entrenador que insistió por su fichaje, mientras que suena un controversial nombres para reemplazarlo en el cargo.

¿Quién sería el nuevo DT de Benfica?

De acuerdo a lo reportado por Fabrizio Romano, está todo listo para la llegada de José Mourinho a Benfica, a pesar de que es un ídolo del Porto. El entrenador portugués está muy cerca de llegar a un acuerdo para regresar a entrenar inmediatamente tras su reciente salida de Fenerbahçe de Turquía.

Lo irónico del caso, es que Mourinho salió de su antiguo club luego de quedar eliminado de las fases previas de la Champions, cayendo justamente ante Benfica. Ahora, podría regresar inesperadamente a la competencia.

José Mourinho y su historial con jugadores colombianos

'The Special One' ha dirigido a pocos jugadores colombianos a lo largo de su carrera, pero su antecedente más reciente fue la llegada de Jhon Jáder Durán a Fenerbahçe, donde lo pudo usar pocos partidos por problemas físicos del delantero.

En Inter de Milán tuvo a Iván Ramiro Córdoba y Nelson Rivas, en Chelsea estuvo al mando de Juan Guillermo Cuadrado y Falcao García, con pocas oportunidades para ambos, y finalmente, Dávinson Sánchez estuvo bajos sus órdenes en Tottenham Hotspur.