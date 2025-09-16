CANAL RCN
Deportes

Él es Camilo Durán, el colombiano que le hizo gol al Benfica en Champions League

Camilo Durán, delantero samario de 23 años, marcó gol y dio asistencia con Qarabag en la histórica victoria sobre Benfica en Champions League.

camilo Durán en Champions:
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
06:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El inicio de la Champions League 2025 dejó una sorpresa para el fútbol colombiano, pues apareció un delantero llamado Camilo Durán, ariete samario de 23 años que marcó gol en la victoria histórica del Qarabag sobre Benfica (2-3) en Lisboa.

Richard Ríos le ganó el duelo a Jhon Durán y Benfica se metió en Champions League
RELACIONADO

Richard Ríos le ganó el duelo a Jhon Durán y Benfica se metió en Champions League

Durán, casi desconocido en el fútbol colombiano, se convirtió en noticia al estrenarse con anotación y asistencia en el torneo de clubes más importante del mundo.

De Santa Marta al sueño europeo

El atacante nació en Santa Marta y pasó fugazmente por la división Sub-20 de Independiente Medellín, aunque nunca jugó en el fútbol profesional colombiano.

Su carrera tomó rumbo internacional muy temprano. Primero pasó por las divisiones inferiores de Flamengo en Brasil, y después dio el salto a Portugal, donde vistió las camisetas de Estrela Amadora, Lusitania y Portimonense.

Bayern Múnich vs. Chelsea: cuándo y dónde ver el debut de Luis Díaz en Champions League
RELACIONADO

Bayern Múnich vs. Chelsea: cuándo y dónde ver el debut de Luis Díaz en Champions League

En este último club tuvo más continuidad, disputando 26 partidos y anotando cinco goles, lo que le permitió consolidar experiencia en la liga portuguesa antes de dar un salto mayor.

Qarabag y una noche histórica en Champions

El 26 de agosto de 2025, Camilo Durán fue anunciado como nuevo jugador del Qarabag FK de Azerbaiyán. Su adaptación fue inmediata y, apenas semanas después, ya se convirtió en protagonista en la Champions League.

Durán marcó gol y asistió en la victoria sobre Benfica, un resultado que no solo lo catapultó a la vitrina internacional, sino que además significó la primera victoria de un club azerbaiyano en la Champions League.

Con este debut soñado, Camilo Durán empieza a escribir su nombre en la historia de la Champions y del fútbol colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dayro Moreno

¡Con mariachis! Así festejó Dayro Moreno su cumpleaños: video viral

Liga BetPlay

Revelan escalafón de los jugadores más devaluados en el FPC: hay novedades

América de Cali

¿Cuál es el papel de Iago Falque en América de Cali? Hay versión oficial

Otras Noticias

Viral

Reconocida cantante hará un baby shower benéfico: busca obtener donaciones

La cantante del género urbano sorprendió a sus más fieles fanáticos al revelar el objetivo detrás de este evento.

Aerocivil

Volar con propósito: LATAM transporta esperanza y transforma vidas en Cali

Una iniciativa que no solo transporta equipos, sino que lleva consigo esperanza, ilusión y nuevas oportunidades para cientos de familias.

Cuidado personal

¿Cómo se prepara el té matcha? Estos son los beneficios y quienes deberían evitarlo

Brasil

Bolsonaro hospitalizado tras crisis de salud en prisión domiciliaria

Licencia de conducción

Los nuevos costos que tendría la licencia de conducción en Colombia: ojo al nuevo trámite