Él es Camilo Durán, el colombiano que le hizo gol al Benfica en Champions League

El inicio de la Champions League 2025 dejó una sorpresa para el fútbol colombiano, pues apareció un delantero llamado Camilo Durán, ariete samario de 23 años que marcó gol en la victoria histórica del Qarabag sobre Benfica (2-3) en Lisboa.

RELACIONADO Richard Ríos le ganó el duelo a Jhon Durán y Benfica se metió en Champions League

Durán, casi desconocido en el fútbol colombiano, se convirtió en noticia al estrenarse con anotación y asistencia en el torneo de clubes más importante del mundo.

De Santa Marta al sueño europeo

El atacante nació en Santa Marta y pasó fugazmente por la división Sub-20 de Independiente Medellín, aunque nunca jugó en el fútbol profesional colombiano.

Su carrera tomó rumbo internacional muy temprano. Primero pasó por las divisiones inferiores de Flamengo en Brasil, y después dio el salto a Portugal, donde vistió las camisetas de Estrela Amadora, Lusitania y Portimonense.

En este último club tuvo más continuidad, disputando 26 partidos y anotando cinco goles, lo que le permitió consolidar experiencia en la liga portuguesa antes de dar un salto mayor.

Qarabag y una noche histórica en Champions

El 26 de agosto de 2025, Camilo Durán fue anunciado como nuevo jugador del Qarabag FK de Azerbaiyán. Su adaptación fue inmediata y, apenas semanas después, ya se convirtió en protagonista en la Champions League.

Durán marcó gol y asistió en la victoria sobre Benfica, un resultado que no solo lo catapultó a la vitrina internacional, sino que además significó la primera victoria de un club azerbaiyano en la Champions League.

Con este debut soñado, Camilo Durán empieza a escribir su nombre en la historia de la Champions y del fútbol colombiano.