Captaron a Jhon Jáder Durán caminando en muletas en un aeropuerto

La situación física de Jhon Jáder Durán generó preocupación tras verlo caminando en muletas en un aeropuerto.

Jhon Jáder Durán en muletas aeropuerto
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
08:57 p. m.
Un video inesperado se propagó con rapidez en las redes sociales, desatando una oleada de inquietud entre los aficionados del fútbol colombiano. La grabación, de apenas unos segundos, muestra al delantero Jhon Jáder Durán en un aeropuerto, desplazándose con la ayuda de muletas.

La imagen de Jhon Jáder Durán en muletas activó de inmediato las alarmas sobre el estado de su salud física, una dolencia que ha limitado su rendimiento en la cancha durante las últimas temporadas.

Grabación de Jhon Jáder Durán en muletas

La grabación corresponde a su regreso a Turquía tras un viaje a Barcelona, España, donde el jugador se sometió a una evaluación médica especializada para su tobillo.

Aunque el video es corto y la información oficial es escasa, la situación se suma a un historial de molestias persistentes que han generado un debate constante entre el cuerpo técnico, la prensa y los seguidores que siguen de cerca su carrera tanto en el fútbol internacional como en la selección nacional.

Imagen de Jhon Jader Durán preocupó a sus seguidores

La imagen de Jhon Jáder Durán en muletas confirma la seriedad de una afección que el jugador ha arrastrado desde hace varios meses.

Lo que inicialmente se describió como una simple molestia en la zona del tobillo y la tibia, ha evolucionado a una dolencia crónica que ahora requiere de un manejo riguroso y una rehabilitación que podría tomar un tiempo considerable.

El futuro inmediato de Jhon Jáder Durán en la competencia oficial es incierto. A la espera de un parte médico detallado que aclare el tipo de procedimiento al que se sometió en Barcelona, la preocupación sigue latente.

La recuperación completa de este tipo de lesiones es fundamental para que el jugador pueda volver a su máximo nivel sin arriesgar su carrera a largo plazo.

Por ahora, la imagen de Jhon Jáder Durán en muletas sigue siendo el principal motivo de alerta para todos quienes siguen su trayectoria profesional.

