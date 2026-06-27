¡A quemarropa! Así fue la tremenda atajada de Camilo Vargas ante Portugal

La Selección Colombia se salvó de milagro en el duelo ante Portugal en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo, donde Camilo Vargas terminó protagonizando una gran atajada que era prácticamente medio gol.

Rubén Neves llegó hasta el fondo por banda derecha, mandando un centro rastrero que ni Jhon Lucumí ni Jefferson Lerma lograron cortar, por lo que el balón le quedó en los pies a Bruno Fernandes en un mano a mano contra Vargas, donde el bogotano logró imponerse.

¿Cómo fue la atajada de Camilo Vargas ante Bruno Fernandes?

El volante del Mánchester United controló con la pierna izquierda y tras un corto rebote, le quedó para su pierna hábil, sacando un fuerte remate de primera intención que iba con dirección de arco.

Sin embargo, Vargas levantó ambas manos y con la derecha logró desviar la trayectoria de la pelota y salvar al combinado nacional de ponerse en desventaja en el marcador.

¿Qué necesita Colombia vs. Portugal?

La Selección Colombia necesita de por lo menos un empate frente a Portugal para clasificar en la primera posición del grupo K. En caso de asegurar el primer puesto, el equipo enfrentaría a Ghana en la próxima ronda.

Entre tanto, si llegase a perder, Portugal quedaría como líder de la clasificación y Colombia, al ser segundo, enfrentaría al segundo del grupo L que en este caso es Croacia.