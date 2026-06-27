🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026: vea aquí el partido EN DIRECTO

La Selección Colombia jugará este sábado 27 de junio de 2026 vs. la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El partido será a las 6:30 de la tarde, en el Estadio Miami, que está habilitado para un poco más de 65.000 espectadores.

Además, tanto los 'tricolores' como los 'lusos' necesitan buscar la victoria para quedarse con el primer lugar del grupo K.

Así ha sido el camino de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia debutó en el Mundial 2026 el 17 de junio, a las 9:00 de la noche, vs. Uzbekistán.

Daniel Muñoz abrió el marcador al minuto 40, pero Fayzullaev lo igualó al minuto 60. Sin embargo, Luis Díaz celebró el 2-1 al 65 y Campaz amplió la ventaja al 90+9.

Además, el 23 de junio, también a las 9:00 de la noche, los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentaron a la República Democrática del Congo y se impusieron con una anotación de Daniel Muñoz al minuto 76.

¿Cómo ha sido el camino de Portugal en el Mundial 2026?

La Selección de Portugal también debutó el 17 de junio en la Copa del Mundo, pero enfrentando a República Democrática del Congo.

Joao Neves puso a festejar a los portugueses al minuto 6, pero Yoane Wissa festejó el 1-1 definitivo a los 45+5.

Posteriormente, el 23 de junio, Portugal jugó vs. Uzbekistán y ganó 5-0 con goles de Cristiano Ronaldo (6' y 39'), Nuno Mendes (17'), un autogol de Nematov (60') y Rafael Leao (87').

¿Cómo está el grupo K del Mundial 2026?

Antes de que comience a disputarse la tercera fecha del grupo K, la tabla de posiciones está así: