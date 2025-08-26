El histórico récord de Camilo Vargas en la Liga MX que enorgullece a Colombia

El portero colombiano Camilo Vargas, actual guardameta de la Selección Colombia de Mayores y figura del Atlas de México, volvió a hacer historia en la Liga MX.

El arquero bogotano alcanzó un récord que lo consolida como uno de los extranjeros más influyentes en el balompié azteca, pues es oficialmente el portero extranjero con más penales atajados en toda la historia de la liga.

El registro se dio el pasado fin de semana en el duelo frente al Club América, cuando Vargas detuvo un disparo desde los doce pasos a Víctor Dávila, sumando así su penal número 15 atajado desde que llegó al fútbol mexicano en 2019.

El mensaje de Atlas y la marca alcanzada de Camilo Vargas

El club Atlas no ocultó el orgullo por su referente bajo los tres palos y publicó en sus redes sociales: “Con ustedes, el portero extranjero con más penales atajados en toda la Liga MX... Ante América, Vargas rompió el récord de 15 penales detenidos en el fútbol mexicano”.

Este récord se convierte en un hito no solo para la institución rojinegra, sino también para el balompié colombiano, que ve cómo uno de sus referentes internacionales sigue dejando huella fuera del país.

Los penales atajados por Camilo Vargas en la Liga MX

Desde su llegada a Atlas en 2019, el arquero ha demostrado carácter y seguridad en los momentos más difíciles.

Entre sus víctimas figuran delanteros de gran renombre como André-Pierre Gignac (Tigres), Roger Martínez (América), Juan Dinenno (Pumas), César Huerta (Pumas) y recientemente Sergio Canales (Monterrey).

Con el penal detenido a Dávila, Vargas alcanzó la cifra histórica de 15 penales atajados, una marca que lo coloca en lo más alto del ranking de porteros extranjeros en México.

Más allá de los resultados en el marcador, la actuación del colombiano ratifica su vigencia, su liderazgo y su condición de ídolo en el fútbol mexicano.

Con este logro, Camilo Vargas no solo agranda su leyenda en Atlas, sino que también sigue consolidándose como uno de los arqueros más determinantes que ha tenido la Liga MX en los últimos años. El colombiano espera estar en la convocatoria de la Selección Colombia para el mes de septiembre.