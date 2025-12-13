El corredor férreo La Dorada–Chiriguaná superó el millón de toneladas transportadas en 2025

El corredor ferroviario entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar) superó por primera vez el millón de toneladas movilizadas en un mismo año. Entre enero y noviembre de 2025, el sistema alcanzó 1.030.789 toneladas de carga transportada y movilizó 54.793 pasajeros, lo que representa un aumento del 350% frente a 2024, de acuerdo con los datos divulgados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

A lo largo de sus 526 kilómetros, este corredor concesionado registra un crecimiento sostenido en el movimiento de carga y pasajeros. La ANI ha señalado que el comportamiento responde a las condiciones operativas implementadas en los últimos años y a las acciones de mejoramiento en la infraestructura férrea.

Inversiones y operación del corredor férreo

El presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, informó que en los últimos tres años se han invertido más de $118.000 millones en mantenimiento, conservación y mejoramiento del corredor y del material rodante. Igualmente, se adjudicó una Asociación Público-Privada (APP) por $3,39 billones para construir, rehabilitar y operar el corredor durante 10 años.

La entidad también señala que el modo férreo permite una reducción de hasta el 20% en los costos asociados al transporte de carga. El corredor se articula con los modos carretero, aeroportuario y portuario para facilitar la operación intermodal. En total, el Gobierno ha destinado más de $560.000 millones a los cuatro corredores férreos en operación, cifra que representa un aumento del 68% en los recursos asignados a este modo de transporte.

Modernización y obras en ejecución

En una visita técnica reciente, equipos de la ANI revisaron el avance de la etapa preconstructiva del proyecto concesionado al consorcio Línea Férrea Central. Entre las obras previstas se incluyen 1.480 estructuras hidráulicas, el reemplazo de 205,5 kilómetros de riel de 75 lb/yd por riel de 115 lb/yd, y la construcción de un edificio administrativo, un Centro de Control Operativo, dos talleres de mantenimiento y un Centro de Transferencia de Carga en La Dorada.

RELACIONADO Gobernadora del Valle y alcalde de Cali siguen buscando opciones para poner en marcha el Tren de Cercanías

Las obras proyectadas también consideran la construcción de un puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso, en Puerto Wilches, y la reubicación de las instituciones educativas Santo Domingo y San José, en Cimitarra (Santander), que se encuentran dentro de la franja operacional del proyecto.