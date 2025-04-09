CANAL RCN
Colombia duerme y Camilo Vargas empieza a salvar frente a una motivada Bolivia

Camilo Vargas empieza a ser protagonista del encuentro entre Colombia y Bolivia. Esta fue la atajada del bogotano.

septiembre 04 de 2025
08:05 p. m.
Bolivia empieza a tocar la puerta de Colombia y sobre el minuto 70’, Camilo Vargas volvió a negarle la oportunidad de gol a los visitantes tras una buena jugada tejida que terminó en el área chica colombiana con una buena participación del portero bogotano.

Noticia en desarrollo…

