Así le ha ido a Colombia enfrentando a Suiza en la historia: será su quinto enfrentamiento

La Selección Colombia consiguió este viernes su pase a los octavos de final del Mundial de 2026 luego de vencer por la mínima diferencia a su similar de Ghana. El seleccionado cafetero se impuso gracias a la anotación del volante Jhon Arias y ya se enfoca en su siguiente rival, Suiza.

Los europeos vienen de vencer también de manera categórica a Argelia por 2-0, siendo esta su sexta vez en la instancia de octavos de final.

Ahora, el vibrante duelo entre la Selección Colombia y la Selección de Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha revivido el interés de los hinchas por conocer el balance histórico entre estas dos escuadras.

Así le ha ido a Colombia enfrentando a Suiza en la historia

El balance general de enfrentamientos directos demuestra una paridad total entre ambos combinados. Hasta la fecha, Colombia y Suiza se han visto las caras en 4 ocasiones oficiales y amistosas, dejando un registro de dos victorias para el combinado tricolor, una para el suizo y un empate.

El primer cara a cara se dio en el año de 1985, un duelo amistoso que terminó con igualdad a dos goles. Este se dio en el Estadio El Campín de Bogotá. La Tricolor, que estuvo abajo en el marcador dos veces, rescató el empate gracias a las anotaciones de Alex "Didí" Valderrama y Pedro Sarmiento.

En 1991, ambos seleccionados se vierons las caras nuevamente por un amistoso internacional. Este se dio en Miami, Estados Unidos. Pese a que Colombia se adelantó con goles de Anthony "El Pipa" de Ávila y Freddy Rincón, los helvéticos le dieron la vuelta al marcador con un doblete de Beat Sutter.

En 1994 se dio el único antecedente mundialista entre ambos seleccionados. El partido con mayor carga emotiva de la historia. Jugado en el Stanford Stadium durante el Mundial de Estados Unidos 1994. Colombia, ya eliminada tras perder ante Rumania y EE. UU., se despidió con dignidad venciendo a Suiza con goles de Hermán "Carepa" Gaviria y Harold Lozano. Trágicamente, este sería el último partido del defensor Andrés Escobar.

La última vez que Suiza y Colombia se vieron las caras fue en el año 2007, nuevamente por amistoso internacional. Nuevamente en Miami, el equipo dirigido en su momento por Jorge Luis Pinto se impuso con autoridad gracias a los goles de Edixon Perea, Jhon Viáfara y Andrés Chitiva (3-1).

Colombia vs. Suiza: hora y fecha para el duelo de octavos de final

El esperado enfrentamiento entre la Selección Colombia y Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene su programación oficial confirmada: