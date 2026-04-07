Néstor Lorenzo no se guardó nada: habló de la situación de James Rodríguez y Jhon Córdoba

La Selección Colombia sigue haciendo historia en el Mundial 2026. Tras una vibrante e intensa victoria por 1-0 ante Ghana en el Kansas City Stadium, el combinado nacional selló su tiquete a los octavos de final.

Sin embargo, más allá del festejo por el gol de Jhon Arias al minuto 14, la gran preocupación de la hinchada se centró en la salud de dos de sus máximos referentes: el capitán James Rodríguez y el delantero Jhon Córdoba.

En la rueda de prensa posterior al partido de dieciseisavos de final, el director técnico Néstor Lorenzo despejó los rumores y entregó un parte médico oficial que trae calma en un caso, pero enciende las alarmas en otro de cara al crucial choque contra Suiza.

¿Qué pasa con James Rodríguez? Lorenzo aclaró

Las alarmas se encendieron cuando el "10" y capitán de la Tricolor fue sustituido en el segundo tiempo por Juan Fernando Quintero. Muchos temieron una recaída de antiguas molestias físicas, pero Lorenzo fue tajante al desmentir cualquier gravedad.

"Fue un cambio totalmente táctico el de James en ese momento, y otro táctico cuando entró Juanfer. Buscábamos refrescar la zona por las características de los jugadores", explicó el estratega argentino.

El timonel de Colombia también reveló que James Rodríguez no sufre ninguna lesión, aunque admitió que el plantel ha estado batallando contra afecciones externas: "Hubo varios jugadores con estados gripales y estuvimos previendo que tuvieran un desgaste mayor".

De este modo, la presencia del volante creativo está completamente garantizada para la siguiente fase.

Foto: AFP

Alerta por Jhon Córdoba: Evaluaciones médicas antes de octavos

La situación del delantero del FC Krasnodar es muy diferente y mantiene en vilo al cuerpo técnico. Cuando apenas transcurrían 5 minutos del encuentro ante Ghana, Jhon Córdoba sufrió un fuerte pinchazo muscular tras disputar un balón, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego al minuto 7, siendo reemplazado por Luis Javier Suárez.

Lorenzo confirmó la molestia física, aunque prefirió mantener la prudencia antes de emitir un diagnóstico definitivo. El atacante sintió un tirón agudo (pinchazo) en pleno arranque.

Luego de ello, se someterá a rigurosos exámenes médicos y ecografías en las próximas horas para determinar el alcance exacto de la lesión.

Colombia mira a Suiza de reojo

Con este panorama, la Selección Colombia se mete por tercera vez en su historia en los octavos de final de una Copa del Mundo (tras Italia 1990 y Brasil 2014). El rival a vencer será Suiza, un equipo consolidado del que Lorenzo tiene un enorme respeto. "Suiza tiene orden, muy buenos jugadores y un funcionamiento aceitado desde hace años. Será un partido sumamente difícil", apuntó.

Uno de los factores determinantes de cara a los octavos de final será la recuperación física. El calendario del Mundial 2026 aprieta y el estratega reconoció que la logística de traslados y la imposibilidad de entrenar directamente en las canchas de los estadios reducirá el tiempo de descanso entre compromisos.