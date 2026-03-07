Colombia vs. Suiza: fecha, hora, estadio y dónde ver en vivo

La Selección Colombia venció 1-0 a Ghana y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y ya conoce a su próximo rival. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Suiza el martes 7 de julio en Vancouver, Canadá.

La ilusión mundialista de Colombia sigue intacta. La Tricolor dio un paso más hacia el sueño de conquistar su primera Copa del Mundo tras derrotar a Ghana en los dieciseisavos de final y asegurar su presencia entre los 16 mejores equipos del torneo.

Con un sólido rendimiento colectivo y el gol de Jhon Arias, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dejó en el camino al conjunto africano y ahora tendrá un nuevo desafío frente a una selección europea que llega fortalecida tras superar su eliminatoria.

¿Cuándo juega Colombia vs. Suiza por los octavos de final?

La FIFA confirmó que el partido entre Colombia y Suiza se disputará el próximo martes 7 de julio.

El compromiso comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y tendrá como escenario el BC Place de Vancouver, Canadá, uno de los estadios más modernos de la Copa del Mundo 2026.

El ganador de este compromiso avanzará a los cuartos de final y continuará en la lucha por el título mundial.

¿Dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de la señal del Canal RCN, que tendrá la transmisión oficial del compromiso con toda la previa, narración, análisis y reacciones.

Además, el partido estará disponible por todas las plataformas digitales del Canal RCN, permitiendo que los hinchas sigan el minuto a minuto desde cualquier dispositivo.

Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026

Con el cierre de los dieciseisavos de final, así quedaron definidos los cruces:

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos – 12:00 p. m.

Paraguay vs. Francia – 4:00 p. m.

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega – 3:00 p. m.

México vs. Inglaterra – 7:00 p. m.

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España – 2:00 p. m.

Estados Unidos vs. Bélgica – 7:00 p. m.

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto – 11:00 a. m.

Colombia vs. Suiza – 3:00 p. m.

La clasificación a los octavos de final ratifica el gran momento de la Selección Colombia en este Mundial. El equipo de Néstor Lorenzo mantiene el invicto en el torneo y ahora buscará superar a Suiza para instalarse entre los ocho mejores del planeta.

Con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias, Jhon Córdoba y una defensa que ha respondido en los momentos decisivos, la Tricolor mantiene viva la ilusión de millones de colombianos que sueñan con una actuación histórica.