Alcaraz terminó exhausto, vomitó durante el partido y se despidió del US Open

Carlos Alcaraz quedó eliminado del US Open después de protagonizar una intensa batalla a cinco sets frente al estadounidense Ben Shelton en los cuartos de final. El español, campeón defensor del torneo, cedió la corona tras cuatro horas y 28 minutos de partido y un marcador de 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10/7).

La derrota puso fin al objetivo de Alcaraz de revalidar el título del US Open, pero el tenista español valoró positivamente su regreso a la competición. Después de cuatro meses de inactividad por una lesión en la muñeca derecha, aseguró que su principal objetivo era volver a disputar partidos de alto nivel estando sano.

¿Qué dijo Carlos Alcaraz tras perder contra Ben Shelton?

“Estoy contento, orgulloso de mí mismo, de cómo he luchado”, afirmó Alcaraz después del encuentro. El español también destacó que salió de la pista “con una sonrisa” y sin molestias, una sensación que consideró especialmente importante después del periodo en el que estuvo alejado de las canchas.

Alcaraz explicó que el partido representó una exigencia física considerable, especialmente después del tercer set. Según su relato, llegó a sentirse muy cansado, pero consiguió encontrar la manera de recuperar fuerzas y competir hasta el final ante Shelton.

El español también reconoció el nivel mostrado por su rival, al que calificó como “una bestia” y destacó por su potencia. Shelton, número nueve de la ATP, consiguió mantener un alto nivel durante buena parte del encuentro y terminó imponiéndose en el supertiebreak definitivo.

“Nos vamos con la cabeza bien arriba”, manifestó Alcaraz al valorar su participación en el torneo. El tenista señaló que, aunque el objetivo era ganar y continuar en el US Open, lo más importante para él era recuperar el ritmo competitivo y hacerlo sin volver a sufrir problemas físicos.

¿Cómo fue la eliminación de Alcaraz en el US Open?

El encuentro comenzó alrededor de las 23:00 del martes y terminó a las 03:33 de la madrugada del miércoles en Nueva York, convirtiéndose en el final más tardío en la historia del US Open. La duración y las condiciones de la sesión nocturna hicieron especialmente exigente el partido para ambos jugadores.

Shelton tomó ventaja después de que Alcaraz ganara el primer set en el tiebreak. El estadounidense reaccionó con contundencia y encadenó nueve juegos consecutivos, mientras el español comenzó a mostrar señales de agotamiento físico. Aun así, Alcaraz logró recuperar su nivel y forzó el quinto set.

En el cuarto parcial, el español incluso vomitó durante uno de los descansos, pero consiguió mantenerse en competencia. El partido terminó definiéndose en un super tiebreak a 10 puntos, en el que Alcaraz llegó a estar 6-5 arriba. Shelton, impulsado por su potente servicio, reaccionó y cerró el partido con un 10-7.

La eliminación también significó el final de la racha de 18 victorias consecutivas de Alcaraz en torneos de Grand Slam, iniciada con el título del US Open de 2025 y prolongada con su triunfo en el Abierto de Australia en febrero. La lesión de muñeca sufrida en Barcelona había obligado al español a perderse Roland Garros, Wimbledon y los torneos de preparación para el US Open.

Para Shelton, la victoria significó uno de los triunfos más importantes de su carrera. El estadounidense, que nunca había derrotado a un jugador del Top 3 mundial en un Grand Slam, avanzó a las semifinales, donde enfrentará a su compatriota Frances Tiafoe. Tras la salida de Alcaraz, Shelton y Alexander Zverev aparecen entre los favoritos en un torneo que no cuenta con el número uno mundial, Jannik Sinner.