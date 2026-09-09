Más de 1.000 niños muertos en Bangladés por epidemia de sarampión

La epidemia de sarampión que afecta a Bangladés desde marzo alcanzó este miércoles una cifra que refleja la gravedad de la emergencia sanitaria. Las autoridades confirmaron que 1.002 niños han muerto a causa de la enfermedad, en un brote considerado uno de los más mortíferos registrados en la historia reciente del país.

De acuerdo con el balance de la Dirección General de Servicios de Salud, hasta ahora se han contabilizado 187.484 casos de sarampión. El elevado número de contagios ha puesto nuevamente bajo la lupa la capacidad del sistema sanitario para prevenir enfermedades que pueden ser controladas mediante programas de vacunación.

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La crisis también ocurre en medio de dificultades en la prestación y organización de los servicios públicos de salud. Las autoridades atribuyen parte de estos problemas a la desorganización que se produjo después de la salida del poder de la ex primera ministra Sheikh Hasina en 2024.

Más de 18 millones de niños fueron vacunados

Frente al avance de la enfermedad, el Gobierno de Bangladés puso en marcha campañas extraordinarias de inmunización durante la primavera boreal. Según las autoridades, más de 18 millones de niños fueron vacunados como parte de estas jornadas destinadas a contener la propagación del virus y reducir el número de fallecimientos.

Sin embargo, la cobertura alcanzada no fue suficiente para detener completamente el brote. Zahid Raihan, portavoz de la Dirección General de Servicios de Salud, reconoció que el país no consiguió alcanzar el nivel de inmunización necesario para generar una protección colectiva frente al sarampión.

Las autoridades indicaron que aproximadamente 4 millones de niños no participaron en las campañas de vacunación. Este grupo continúa representando un desafío para los servicios sanitarios, especialmente porque el virus puede propagarse con rapidez entre personas que no cuentan con protección.

El Gobierno aseguró que las jornadas de inmunización continuarán con el propósito de ampliar la cobertura y disminuir el impacto de la epidemia.

OMS advierte sobre la alta capacidad de contagio

La Organización Mundial de la Salud considera el sarampión una de las enfermedades más contagiosas que existen. Su impacto es especialmente grave entre los menores de cinco años que no han recibido la vacuna.

La OMS calcula que la enfermedad provoca alrededor de 95.000 muertes cada año en el mundo, principalmente entre niños sin inmunización.

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El escenario de Bangladés vuelve a poner de manifiesto la importancia de mantener programas de vacunación sólidos y permanentes. Para las autoridades, alcanzar a los menores que todavía no han recibido las dosis necesarias será fundamental para controlar el actual brote y evitar que situaciones similares vuelvan a generar un elevado número de víctimas.