Histórica victoria para el deporte colombiano: ahora va por el título mundial

El golfista colombiano Osman Fernando Roa López sumó una nueva alegría para el deporte colombiano al lograr la primera posición en el 'Mercedes Trophy 2026' disputado en el campo de Nauka, en México.

El triunfo colombiano, que se logró en la modalidad 'Stroke Play' luego de completar los 18 hoyos en la categoría 14-36, le permitió al golfista clasificar a la Final Mundial en Alemania como representante de Latinoamérica.

El torneo regional reunió a más de 36 participantes de diferentes delegaciones de México, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Panamá y Bolivia y, junto al colombiano Roa, los representantes mexicanos viajarán a la final mundial.

Gran historia de superación personal

Este triunfo representa para Osman Fernando un premio a sus ganas de luchar y de superar los obstáculos; fue integrante de la Selección Colombia de Voleibol y, después de recuperarse de una grave lesión de columna que lo alejó del deporte durante más de un año, regresó a la competencia de máximo nivel.

“Estos resultados son producto de una planificación juiciosa y estructurada. (...) Durante este torneo hice una de las mejores rondas de mi vida y me llena de orgullo representar a Colombia y a Latinoamérica en Alemania”, expresó el ganador al finalizar el torneo.

Tras retirarse del voleibol, Roa encontró en el golf su nueva pasión en el deporte, y su persistencia después de participar en el torneo en cinco oportunidades lo llevó a conseguir el título recientemente obtenido.

¿Cuándo es la Final Mundial del Mercedes Trophy 2026?

Donaueschingen, Alemania, será la sede de la Final Mundial del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026, donde el colombiano buscará llevarse el título compitiendo ante los mejores exponentes del golf amateur a nivel global.