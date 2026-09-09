“Pensé que iba a morir”: impactante relato de la mujer atacada con cuchillo por su expareja en Terminal Salitre

“Pensé que iba a morir y solo pensaba en mis hijas”: con estas palabras, Heidy Rodríguez narró los angustiosos momentos que vivió en la Terminal de Transporte El Salitre en Bogotá, donde su expareja intentó asesinarla.

El aterrador crimen se dio el 6 de septiembre y este hombre utilizó un cuchillo para atacarla al frente de decenas de testigos. Rodríguez, quien es mamá de dos menores de seis y cuatro años, respectivamente; sobrevivió gracias a la ayuda que recibió por parte de cuatro personas.

¿Cómo ocurrió el intento de feminicidio?

La víctima se encuentra en un hospital, desde donde relató los detalles de lo ocurrido. Durante esos minutos, solo pensó en su mamá e hijas mientras se encontraba acorralada y protegiéndose solo con la vitrina.

Con respecto a las heridas, recibió seis ataques, de los cuales uno comprometió órganos internos. Por esto, está a la espera de una cirugía y así tener claridad en torno al grado de las lesiones.

Antony Gabriel Vilera Delgadillo, originario de Venezuela, es la expareja de Rodríguez. Ella contó que estuvieron juntos pocos meses de 2026 y decidió ponerle punto final a la relación por las actitudes agresivas de él.

Cuando él se dio cuenta de que yo no iba a volver más con él, empezaron las amenazas.

Las amenazas tras romper con el agresor

Entre marzo y septiembre de 2026, la vida de Rodríguez se volvió una pesadilla. Vilera no aceptó la separación y comenzó a perseguirla en la calle, cerca de su casa e incluso en el trabajo.

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A medida que pasaban los meses, las amenazas crecieron. Este hombre le decía que le iba a cortar el cuello y asesinarla si no volvían a estar juntos. La mujer optó por protegerse con sus amigos y allegados, quienes la acompañan en la calle.

“Sinceramente, no hallo ni cómo agradecerle (a una de las personas que la ayudó el día del ataque), porque si no fuera por él, tal vez yo no estuviera aquí (…) Estoy agradecida con Dios porque él es el que da segundas oportunidades”, narró Rodríguez.