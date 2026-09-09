Dólar sigue cayendo en Colombia: así abrió la divisa hoy 9 de septiembre

El mercado cambiario en Colombia arrancó la jornada con un movimiento que vuelve a captar la atención de comerciantes e inversionistas por igual.

En las primeras horas de negociación de este miércoles 9 de septiembre de 2026, la cotización de la divisa estadounidense abrió con una marcada tendencia a la baja en el sistema transaccional interbancario, ubicándose por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial fijada en $3.126,08 pesos colombianos.

La divisa inició operaciones rondando los $3.110 y tocó mínimos intradía cercanos a los $3.105 pesos, manteniendo un sesgo descendente que consolida una racha de moderación cambiaria en el país.

Así se ha comportado el dólar en este mes de septiembre

En los primeros 9 días del mes, la divisa estadounidense registra una tendencia marcadamente descendente en el mercado spot e interbancario de Colombia, retrocediendo más de $97 pesos en total.

01 de septiembre: El mes abrió con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial de $3.213,97 COP.

02 al 04 de septiembre: La divisa inició un ajuste paulatino, marcando un descenso promedio de $30 a $70 pesos respecto al inicio del mes, situándose en la franja de los $3.184,00 a $3.141,36 COP.

07 de septiembre: Registró operaciones bajo la modalidad Next Day con apertura en $3.132,35 COP y fluctuaciones entre los $3.119,00 y $3.134,03 COP.

08 de septiembre: Cerró la sesión a $3.116,44 COP en promedio, marcando un precio mínimo de $3.105,99 COP y un máximo de $3.128,00 COP.

9 de septiembre: La TRM oficial rige en $3.116,47 COP, lo que consolida una desvalorización acumulada del -3,03% en lo corrido del mes.

Cotización del dólar hoy en las casas de cambio en Colombia

Para las personas que buscan comprar o vender dólares en efectivo en el mercado minorista, la dinámica difiere frente al mercado interbancario. A pesar del descenso general de la TRM, las casas de cambio manejan un margen propio ajustado por la oferta y demanda local en efectivo.

Bogotá D.C. - $3.156 COP compra - $3.234 COP venta.

Medellín - $3.087 COP compra - $3.217 COP venta

Cali - $3.140 COP compra - $3.310 COP venta.

Cúcuta - $3.170 COP compra - $3.220 COP venta.

Cartagena - $3.050 COP compra - $3.250 COP venta.

En promedio nacional, los establecimientos de cambio compran la divisa en torno a los $3.120–$3.180 pesos y la venden alrededor de los $3.220–$3.250 pesos, ofreciendo un precio de compra ligeramente superior a la TRM del día debido a la liquidez en ventanilla.