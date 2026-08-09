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¡Tapadota de Álvaro Montero! El colombiano evitó un gol de Sao Paulo

Álvaro Montero voló y salvó a Boca Juniors en el juego ante Sao Paulo por Copa Sudamericana.

Álvaro Montero
Foto: Boca Juniors

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
08:55 p. m.
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Álvaro Montero protagonizó una espectacular atajada con Boca Juniors ante Sao Paulo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El arquero colombiano apareció en el primer tiempo para evitar que un cabezazo de Luciano terminara en gol en La Bombonera.

La acción llegó apenas en el minuto 16, cuando Luciano conectó un cabezazo que parecía tener destino de arco. Montero reaccionó rápidamente, se lanzó hacia uno de los costados y alcanzó a desviar la pelota al tiro de esquina.

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La intervención provocó los aplausos de los hinchas de Boca, que reconocieron la respuesta del colombiano en un momento de peligro para el conjunto argentino.

Además de evitar el remate del atacante brasileño, la acción de Montero permitió corregir el riesgo generado por un error de su compañero Belmonte, dejando nuevamente su arco sin modificaciones.

¿Cómo fue la atajada de Álvaro Montero?

El colombiano tuvo que exigirse al máximo ante el cabezazo de Luciano. Montero leyó la trayectoria, se estiró y con una intervención decisiva logró mandar la pelota al córner.

La jugada se convirtió rápidamente en una de las imágenes más llamativas del comienzo del partido, especialmente por la reacción del arquero y el reconocimiento que recibió desde las tribunas de La Bombonera.

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Para Montero, esta actuación representa otra oportunidad de ganar protagonismo con Boca Juniors en una competencia internacional.

¿Cómo va Boca Juniors contra Sao Paulo?

El conjunto argentino logró ponerse en ventaja durante el segundo tiempo. Miguel Merentiel marcó el 1-0 en el minuto 52, resultado con el que Boca pasó a dominar parcialmente la serie.

El partido corresponde a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, por lo que todavía queda el compromiso de vuelta para definir al equipo que avanzará a las semifinales.

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Mientras tanto, Montero volvió a responder cuando Boca más lo necesitaba y dejó una de esas atajadas que pueden terminar siendo determinantes en una eliminatoria.

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