Vélez: "Le pagaron guardaespaldas de 10.000 dólares a un jugador para hacer compras"

La inminente salida de José Néstor Pékerman de la Selección de Venezuela podría abrir el ventilador para una nueva gran polémica dentro del fútbol sudamericano. Mientras que en Argentina aseguran que el DT renunció por incumplimientos de la FVF en algunos puntos pactados, en el país vecino afirman que además de eso, la decisión se habría dado respecto a una situación con Pascual Lezcano.

El controvertido representante y mano derecha de Pékerman estaba ejerciendo como manager de las selecciones nacionales de la 'vinotinto'. Los directivos de la federación le habrían encontrado irregularidades administrativas en cuanto al dinero que el empresario argentino manejaba, por lo que decidieron cesarlo de su cargo. En Argentina y Venezuela revelaron que si eso pasaba, el entrenador daría un paso al costado.

De darse más noticias sobre esa presunta irregularidad de Lezcano, el revuelo en el fútbol suramericano podría ser gigantesco. Durante la era Pékerman en la Selección Colombia, el agente fue acusado también por distintos sectores de la prensa por tener conductas similares. De hecho, en sus momento se especuló que el motivo real por el cual el DT no continuó en la 'tricolor' después de Rusia 2018 fue por la decisión de los directivos de no contar más con Pascual.

Uno de los periodistas que más denunció las presuntas irregularidades del empresario en Colombia fue Carlos Antonio Vélez, quien en su espacio radial en Antena 2, volvió a referirse al tema con crítica.

"¿Se me nota mucho la cara de sorpresa? ¿Con los manejos de Lezcano y la banda de Pékerman? ¿Cuántos años llevo hablando de esto? Dicen que para verdades el tiempo, a mi no me sorprende nada. La vida de estos señores es una miscelánea. Venden de todo. En lo deportivo, no dejaron ningún título y más bien su legado fue deplorable y una marca dañina, trabajó poco. Eran la Vagoneta, libertades absolutas con el compromiso de entrega total", apuntó el también comentarista del Canal RCN.

Además, dio de nuevo detalles de algunas de las supuestas irregularidades con futbolistas. "A un jugador le pagaron guardaespaldas de diez mil dólares para que hiciera compras por Nueva York con el patrocinio de quienes manejaban la Selección Nacional".

"Todo era cerrado, sellado, impenetrable, incluso para los dirigentes que no dejaron entrar en un juego contra Chile y a una concentración en Sao Paulo. Estaban más pendientes de contratos, patrocinadores y menos de las prácticas deportivas", señaló.

Por ahora no hay un pronunciamiento oficial sobre la salida de José Pékerman de Venezuela, pero todo indica que el tema dará mucha tela para cortar.