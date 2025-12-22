CANAL RCN
Deportes

Lamine Yamal reconoció su admiración por Luis Díaz: así lució una de sus camisetas

En un video que está siendo tendencia en Youtube, Lamine Yamal vistió una de las prendas con las que Luis Díaz ha sido protagonista en la Selección Colombia.

Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
10:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz, después de otra destacada actuación con el Bayern Múnich en la Bundesliga, en la que celebró una nueva anotación vs. Heidenheim, sigue siendo sensación en toda Europa.

Aparte de los comentarios en los que los fanáticos alemanes resaltan su habilidad para gambetear y definir, Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, apareció vistiendo una importante prenda del extremo de la Selección Colombia.

Lo confirmó: esposa de Luis Díaz anunció llegada de nuevo miembro a la familia
RELACIONADO

Lo confirmó: esposa de Luis Díaz anunció llegada de nuevo miembro a la familia

¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así fue como Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, lució con orgullo una camiseta de Luis Díaz

Este 22 de diciembre de 2025, en Youtube, Lamine Yamal publicó un video realizando un 'house tour' y a lo largo de toda la grabación tuvo puesta una de las camisetas con las que Luis Díaz ha sido figura en la Selección Colombia.

Se trata de la camiseta visitante del 2024, que es negra con destellos naranjas y, de acuerdo con lo que se explicó durante su estreno, se confeccionó con la intención de ser una prenda coleccionable para todos los colombianos.

Es importante recordar que la Selección Colombia usó esta camiseta en el amistoso que disputó vs. la Selección de España, el pasado 22 de marzo de 2024, y en el que ganó 0-1 con gol de Daniel Muñoz.

En esa ocasión, Lamine Yamal estuvo presente y, posiblemente, ese fue el día que consiguió la llamativa prenda de Luis Díaz.

Vea aquí el video grabado por la joya del Barcelona:

Así fue el golazo que Luis Díaz hizo con el Bayern Múnich vs. Heidenheim, en Bundesliga

Después de unos días de descanso, Luis Díaz volvió a ser convocado por Vincent Kompany, su actual director técnico, y fue uno de los titulares del Bayern Múnich en su partido vs. Heidenheim, por la quinceava jornada de la Bundesliga.

Luis Díaz volvió a la acción y marcó nuevo golazo de ‘palomita’ con celebración especial
RELACIONADO

Luis Díaz volvió a la acción y marcó nuevo golazo de ‘palomita’ con celebración especial

El futbolista guajiro, al minuto 86, apareció dentro del área, aprovechó un centre de Stanišić y definió con su cabeza para anotar el tercer gol de la noche.

Además, finalmente, el Bayern Múnich terminó ganando 0-4 y continuó firme en el liderato con 41 puntos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cucho Hernández

'Cucho' Hernández volvió a marcar y le pisa los talones a Lewandowski en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga

Fútbol Profesional Colombiano

Reconocido árbitro del fútbol colombiano fue sancionado "de por vida": esta sería la razón

Copa Libertadores

Junior y Santa Fe la tienen difícil: así quedaron los Bombos de la fase de grupos de Copa Libertadores

Otras Noticias

Policía Nacional

Uniformado de la Policía salvó a una mujer que intentó lanzarse de un puente peatonal en Bosa

El hecho ocurrió en la Terminal del Sur, donde el policía se encontraba acompañado de su esposa.

Estados Unidos

Desde este 26 de diciembre, Estados Unidos intensificará controles para extranjeros que entren y salgan del país

Las medidas del gobierno de Donald Trump empezarán a regir un día después de Navidad, advirtiendo a todas las personas que entren o salgan del país.

Navidad

Navidad 2025: diseño, calidez y estilo para transformar los hogares de Bogotá

Turismo

Terminal de Bogotá habilitó punto en Yomasa para facilitar viajes al Llano durante fin de año

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones