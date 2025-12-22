Lamine Yamal reconoció su admiración por Luis Díaz: así lució una de sus camisetas

Luis Díaz, después de otra destacada actuación con el Bayern Múnich en la Bundesliga, en la que celebró una nueva anotación vs. Heidenheim, sigue siendo sensación en toda Europa.

Aparte de los comentarios en los que los fanáticos alemanes resaltan su habilidad para gambetear y definir, Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, apareció vistiendo una importante prenda del extremo de la Selección Colombia.

¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así fue como Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, lució con orgullo una camiseta de Luis Díaz

Este 22 de diciembre de 2025, en Youtube, Lamine Yamal publicó un video realizando un 'house tour' y a lo largo de toda la grabación tuvo puesta una de las camisetas con las que Luis Díaz ha sido figura en la Selección Colombia.

Se trata de la camiseta visitante del 2024, que es negra con destellos naranjas y, de acuerdo con lo que se explicó durante su estreno, se confeccionó con la intención de ser una prenda coleccionable para todos los colombianos.

Es importante recordar que la Selección Colombia usó esta camiseta en el amistoso que disputó vs. la Selección de España, el pasado 22 de marzo de 2024, y en el que ganó 0-1 con gol de Daniel Muñoz.

En esa ocasión, Lamine Yamal estuvo presente y, posiblemente, ese fue el día que consiguió la llamativa prenda de Luis Díaz.

Vea aquí el video grabado por la joya del Barcelona:

Así fue el golazo que Luis Díaz hizo con el Bayern Múnich vs. Heidenheim, en Bundesliga

Después de unos días de descanso, Luis Díaz volvió a ser convocado por Vincent Kompany, su actual director técnico, y fue uno de los titulares del Bayern Múnich en su partido vs. Heidenheim, por la quinceava jornada de la Bundesliga.

El futbolista guajiro, al minuto 86, apareció dentro del área, aprovechó un centre de Stanišić y definió con su cabeza para anotar el tercer gol de la noche.

Además, finalmente, el Bayern Múnich terminó ganando 0-4 y continuó firme en el liderato con 41 puntos.