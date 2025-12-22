CANAL RCN
Internacional

Desde este 26 de diciembre, Estados Unidos intensificará controles para extranjeros que entren y salgan del país

Las medidas del gobierno de Donald Trump empezarán a regir un día después de Navidad, advirtiendo a todas las personas que entren o salgan del país.

Aeropuerto
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
10:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sistema de control migratorio de Estados Unidos entrará en una nueva fase a partir del 26 de diciembre, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comience a aplicar una normativa que modifica de forma sustancial la gestión de viajeros extranjeros.

Estados Unidos revocó la visa de varios funcionarios del Consejo Electoral de Honduras
RELACIONADO

Estados Unidos revocó la visa de varios funcionarios del Consejo Electoral de Honduras

La directriz, publicada en el Registro Federal, establece la recopilación obligatoria de datos biométricos para todos los no ciudadanos que ingresen o salgan del país, sin distinción de edad o tipo de visa.

Alcance del nuevo control migratorio en fronteras de Estados Unidos

La normativa será aplicada en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y terminales marítimas, cubriendo así la totalidad de las vías de ingreso y salida del país. Estarán sujetos al procedimiento todos los extranjeros, incluidos visitantes con visa de turismo, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

El proceso contempla la captura obligatoria de fotografías para cada viajero no ciudadano, así como la recolección de huellas dactilares y rasgos faciales en determinados casos.

Con esta medida, el DHS busca asegurar que la identidad registrada al momento del ingreso coincida con la verificada al momento de la salida, fortaleciendo la trazabilidad de los movimientos migratorios.

Objetivos de seguridad y preocupaciones jurídicas

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, la implementación de este sistema integrado responde a la necesidad de reforzar la seguridad nacional. La base de datos biométrica permitirá combatir el terrorismo y el uso de documentos de viaje fraudulentos, identificar con mayor precisión los casos de sobrestadía, corregir registros de viaje incompletos o incorrectos y confirmar la identidad de quienes solicitan admisión al país.

Estas son las herramientas digitales que Migración Colombia implementará para el control de viajeros este fin de año
RELACIONADO

Estas son las herramientas digitales que Migración Colombia implementará para el control de viajeros este fin de año

No obstante, especialistas han cuestionado el uso que le daría el gobierno estadounidense a los datos y el tiempo que los conservarían, razón por la cual han solicitado un monitoreo permanente por parte de autoridades independientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Rusia

Rusia admite avances lentos en diálogos con EE. UU. sobre la guerra en Ucrania

España

Ocho detenidos por red que traficaba personas de Colombia a España

Animales

Perrito espera a su dueño fallecido y la historia se viraliza: lo comparan con Hachiko

Otras Noticias

Navidad

Navidad 2025: diseño, calidez y estilo para transformar los hogares de Bogotá

Las tendencias de decoración para lo que será la Navidad de este 2025. Conozca las novedades.

Policía Nacional

Golpe a las finanzas criminales: ocupan 431 bienes en el país

Un operativo nacional permitió afectar el patrimonio de organizaciones narcotraficantes y grupos armados, con bienes avaluados en más de $445 mil millones.

Cucho Hernández

'Cucho' Hernández volvió a marcar y le pisa los talones a Lewandowski en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga

Turismo

Terminal de Bogotá habilitó punto en Yomasa para facilitar viajes al Llano durante fin de año

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones