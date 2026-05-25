Los cambios que hubiera hecho Carlos Antonio Vélez en la convocatoria rumbo al Mundial

Carlos Antonio Vélez reaccionó con fuerza a la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y dejó claro que no comparte varias decisiones tomadas por el técnico Néstor Lorenzo. El comentarista deportivo reveló cuáles jugadores habría sacado de la lista y qué nombres merecían un lugar en la Copa del Mundo.

Sus declaraciones rápidamente abrieron debate entre hinchas y analistas deportivos en redes sociales.

¿Qué jugadores habría sacado Carlos Antonio Vélez?

Fiel a su estilo directo, Vélez aseguró que haría varios cambios importantes dentro de la convocatoria final de Colombia.

Uno de los movimientos que más llamó la atención fue su postura sobre el arco. Vélez afirmó que habría dejado fuera a David Ospina para darle lugar a Kevin Mier.

Pero las críticas no terminaron ahí. Vélez también cuestionó la presencia de Yerry Mina, Santiago Arias y Juan Camilo Hernández.

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Según explicó, él habría apostado por futbolistas con mejor actualidad y mayor ritmo competitivo.

¿Qué nombres pidió Vélez para el Mundial?

El analista deportivo propuso varias alternativas que, según él, merecían estar en la lista definitiva.

Entre ellas aparecieron Jhohan Romaña y Kevin Viveros, jugadores que han tenido un crecimiento importante en sus clubes durante los últimos meses. Además, insistió en que la Selección necesita jugadores que lleguen en alto nivel competitivo y no únicamente nombres respaldados por experiencia o trayectoria.

Mier x Ospina. Cualquiera por Mina, Román por Arias y Viveros por el Cucho Hernández serían algunos de mis cambios. Espero igual que la base pura y dura, que rinde y destaca en sus clubes, llegue muy bien porque de ellos dependemos. Tenemos un montón de ilustres y muy buenas individualidades. Esa es la única carta posible para hacer un buen Mundial.

¿Por qué la convocatoria de Lorenzo generó discusión?

La lista entregada por Lorenzo dejó satisfacción por la presencia de figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Daniel Muñoz, pero también abrió dudas por algunas ausencias y convocatorias puntuales.

En redes sociales, muchos aficionados respaldaron varias de las críticas hechas por Vélez, especialmente las relacionadas con el presente futbolístico de algunos jugadores veteranos.

Otros, en cambio, defendieron la experiencia de futbolistas como Ospina y Mina pensando en la presión que implica disputar un Mundial.