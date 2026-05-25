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Nuevo mapa de riesgo electoral en primera vuelta: puntos microfocalizados

La fuerza pública identificó 393 puntos de riesgo electoral en zonas rurales, a tan solo cinco días de elecciones

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
01:53 p. m.
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A cinco días de las elecciones, la fuerza pública presentó un nuevo mapa de riesgo electoral que identifica 393 puntos microfocalizados, concentrados especialmente en zonas rurales del país, donde se intensificarán las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

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Las autoridades han priorizado estas áreas debido a la presencia de grupos ilegales que podrían representar amenazas para el proceso democrático.

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Según informaron fuentes oficiales, el análisis se basa en antecedentes históricos, hechos recientes e información de inteligencia que permite anticipar posibles incidentes, así lo indicó el director de la Policía Nacional, William Rincón:

Hemos considerado que, por antecedentes, o por hechos, o por alguna información, sabemos que en cierto lugar del país se van a presentar estos hechos que pueden generar alguna actividad violenta frente al sistema electoral.

A pesar de la identificación de estos puntos críticos, el ministro de Defensa descartó que existan alertas mayores ante posibles alteraciones de orden público para el domingo electoral, enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

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Despliegue para evitar violencia en elecciones

Para enfrentar estos desafíos, las fuerzas militares confirmaron el despliegue de más de 400.000 uniformados en todo el territorio nacional. De este contingente, 248.000 efectivos estarán asignados directamente a las mesas de votación, con la misión específica de brindar seguridad a los ciudadanos que ejercen su derecho al voto.

El operativo de seguridad incluye unidades especializadas como la Policía Judicial y grupos especiales preparados para atender cualquier tipo de afectación que pudiera presentarse durante la jornada electoral.

Adicionalmente, se ha conformado una burbuja de inteligencia para monitorear y prevenir posibles amenazas en tiempo real, confirmó Rincón.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población para que acuda con confianza a las urnas, asegurando que todas las medidas necesarias han sido adoptadas para preservar la tranquilidad y el orden durante la jornada.

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