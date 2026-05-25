Las ausencias de la Selección Colombia para el Mundial 2026

La convocatoria definitiva de Selección Colombia para el Mundial 2026 dejó alegría entre los hinchas por los nombres confirmados, pero también abrió un debate por varias ausencias. El técnico Néstor Lorenzo entregó este 25 de mayo la lista oficial de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras referentes como James Rodríguez, Luis Díaz y Daniel Muñoz liderarán el grupo, varios futbolistas quedaron fuera de la convocatoria final.

¿Quiénes son los grandes ausentes de Colombia?

Uno de los nombres que más sorprendió fue el de Rafael Santos Borré. El delantero había sido pieza durante el proceso eliminatorio y en varios amistosos, pero finalmente no apareció entre los convocados.

Otro caso que llamó la atención fue el de Kevin Mier. El arquero hizo parte de las convocatorias de Lorenzo y algunos hinchas esperaban verlo dentro del grupo mundialista.

También quedaron por fuera Jhon Jader Durán, Yerson Mosquera y Sebastián Villa, nombres que venían siendo seguidos de cerca por el cuerpo técnico.

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En el caso de Mosquera y Cabal, venían de lesiones que terminaron jugando un papel importante en la decisión final.

¿Por qué algunas ausencias generaron polémica?

Muchos aficionados cuestionaron especialmente la ausencia de Borré por su experiencia internacional y su recorrido en partidos de alta presión. Otros defendieron la decisión argumentando que Lorenzo apostó por jugadores con mejor presente futbolístico.

El caso de Sebastián Villa también abrió discusión. Aunque atraviesa un buen momento deportivo, su situación mediática judicial habrían pesado en la decisión técnica.

Mientras tanto, la ausencia de Kevin Mier volvió a instalar el debate sobre el relevo generacional en el arco colombiano.

Con la lista ya confirmada, la Selección Colombia empezará oficialmente la preparación final rumbo al Mundial 2026.

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El equipo llegará a la Copa del Mundo con una mezcla de referentes experimentados y futbolistas jóvenes que vienen destacándose en Europa y Sudamérica.

Ahora toda la atención estará puesta en el rendimiento del grupo elegido por Lorenzo y en si las ausencias terminarán pesando cuando empiece el torneo más importante del planeta.