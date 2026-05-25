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León XIV alerta contra el “dominio” de la inteligencia artificial en su primera encíclica

El documento denuncia que el control de plataformas, infraestructuras y datos está en manos de grandes actores económicos y tecnológicos.

Foto: AFP

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AFP

mayo 25 de 2026
11:23 a. m.
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El papa León XIV publicó este lunes su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas (“Magnífica humanidad”), un documento de 130 páginas en el que pide luchar contra el “dominio” de la inteligencia artificial (IA), denuncia la “deshumanización” y rechaza el concepto de “guerra justa”.

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La encíclica, presentada por el propio pontífice junto a expertos en IA como Christopher Olah, cofundador de Anthropic, aborda temas que van desde el retraso histórico de la Iglesia en condenar la esclavitud hasta el impacto ambiental de las tecnologías digitales.

“No podemos considerar a la IA como moralmente neutra”, advirtió el papa, instando a “desarmar” esta tecnología para impedir que se imponga sobre lo humano.

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Críticas a la explotación y la deshumanización

El documento denuncia que el control de plataformas, infraestructuras y datos está en manos de grandes actores económicos y tecnológicos, más que de los Estados. León XIV cita a Platón y J.R.R. Tolkien para advertir sobre la deshumanización y critica las “nuevas formas de esclavitud” vinculadas a la extracción de recursos necesarios para la IA.

“En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de materiales de los que se obtienen tierras raras”, señaló, describiendo cuerpos “marcados, mutilados, desgastados” para sostener el flujo de cálculos. El papa pidió soluciones tecnológicas sostenibles que reduzcan el impacto ambiental y protejan la “Casa común”.

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Rechazo a las “guerras justas”

Más allá de los desafíos tecnológicos, León XIV pidió perdón por el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud y alertó sobre el riesgo de reducir al ser humano a datos o rendimiento. “Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”, escribió, reiterando la necesidad de superar la teoría de la “guerra justa”.

El pontífice lamentó que la humanidad esté cayendo en una “cultura violenta del poder” que normaliza la guerra como instrumento político. Los expertos consideran que el impacto de Magnifica Humanitas podría ser comparable al de Laudato Si (2015), la encíclica ecológica de Francisco que generó un amplio debate global.

Christopher Olah celebró la iniciativa: “Necesitamos que más actores en el mundo hagan lo que Su Santidad ha hecho aquí: tomarse esto en serio, examinarlo con atención y orientar los acontecimientos en una dirección mejor”.

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