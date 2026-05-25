Influencers vivieron emergencia aérea en vuelo hacia Corea

Lo que debía ser un viaje rumbo a Corea del Sur terminó convirtiéndose en una escena de tensión a miles de metros de altura. Un avión de Aeroméxico en el que viajaban reconocidos influencers y celebridades mexicanas tuvo que regresar de emergencia a Ciudad de México luego de que la tripulación detectara una falla en uno de los cristales de la cabina.

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El incidente ocurrió durante el vuelo AM090, que hacía ruta hacia Seúl con escala previa en Monterrey. Aunque el aterrizaje se realizó sin heridos, los videos publicados por varios pasajeros explotaron rápidamente en redes sociales.

¿Qué pasó en el avión donde viajaban los influencers?

La alerta apareció cuando la aeronave ya llevaba varias horas de recorrido. Según relataron algunos pasajeros, el piloto informó que uno de los cristales del parabrisas presentaba daños y que era imposible continuar el trayecto transoceánico bajo esas condiciones.

La decisión fue inmediata: regresar al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y cambiar completamente el avión.

Dentro del vuelo estaban figuras digitales como Wendy Guevara, Kunno, Celia Lora, Lolita Cortés y “La Bebeshita”, quienes comenzaron a compartir detalles del momento apenas aterrizaron.

Algunos videos muestran el ambiente de nerviosismo dentro del aeropuerto mientras los pasajeros esperaban información sobre el nuevo embarque.

¿Qué dijeron Wendy Guevara y los demás pasajeros?

Wendy Guevara explicó que el regreso se hizo únicamente por seguridad y confirmó que el vuelo sería retomado horas después en otra aeronave.

Por su parte, María Luisa Valdés relató que el anuncio sorprendió a todos mientras servían la comida. La periodista incluso bromeó diciendo que “todo estaba lleno de influencers” cuando comenzó la emergencia.

La cantante Lolita Cortés también confirmó que el piloto habló directamente sobre una fractura en una de las ventanas de la cabina.

Mientras tanto, Daniela Alexis aseguró que sintió miedo apenas escuchó el anuncio del capitán, especialmente por experiencias familiares relacionadas con la aviación.

La mezcla entre una emergencia aérea y la presencia de varios influencers convirtió el episodio en tendencia durante horas.

TikTok, Instagram y X se llenaron de videos, reacciones y comentarios sobre el vuelo, especialmente porque varios pasajeros documentaron casi todo el proceso desde el interior del aeropuerto.

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Aunque la situación terminó sin lesionados, el incidente volvió a poner sobre la mesa la importancia de los protocolos de seguridad aérea y la rapidez con la que este tipo de episodios se viralizan cuando involucran figuras públicas.