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¿Fue la última convocatoria de Néstor Lorenzo como DT de la Selección Colombia? Esto respondió

El técnico de la Selección Colombia habló tras entregar el listado oficial de convocados rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y dio detalles sobre su futuro.

Néstor Lorenzo técnico de la Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
12:28 p. m.
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Este 25 de mayo, el técnico Néstor Lorenzo confirmó oficialmente quiénes son los jugadores convocados a la Copa del Mundo de 2026 que representarán a la Selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá, presentando algunas novedades importantes.

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Sin grandes sorpresas, Lorenzo leyó el nombre de los 26 futbolistas seleccionados, brindando un mensaje de aliento a quienes se quedaron por fuera y explicando en rueda de prensa algunas de sus decisiones. Además, habló sobre lo que será su futuro próximo.

Néstor Lorenzo habló de su futuro

La última pregunta que respondió el seleccionador argentino es que si esta convocatoria para el Mundial es la última que tendrá como DT del combinado nacional, recordando que su contrato va hasta el 31 de julio de este año, días después del final de la Copa del Mundo.

Ante esto, respondió que no sabe qué pasará y que por ahora no es la prioridad, dejando claro que sí es la última convocatoria bajo su actual vínculo contractual con la Federación Colombiana de Fútbol.

No voy a hablar de eso. No sé... no lo sé. Por ahora, hasta que tengo contrato, sí. Me preparo para el Mundial, no pienso después del Mundial. Dios dirá.

La convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial

Arqueros

  • Camilo Vargas – Atlas, México.
  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield, Argentina.
  • David Ospina – Atlético Nacional, Colombia.

Defensas

  • Dávinson Sánchez – Galatasary, Turquía.
  • Jhon Lucumí – Bologna, Italia.
  • Yerry Mina – Cagliari Calcio, Italia.
  • Willer Ditta – Cruz Azul, México.
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace, Inglaterra.
  • Santiago Arias – Independiente, Argentina.
  • Johan Mojica – R.C.D Mallorca, España.
  • Deiver Machado – Nantes, Francia.

Volantes

  • Richard Ríos – Benfica, Portugal.
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace, Inglaterra.
  • Kevin Castaño – River Plate, Argentina.
  • Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense, Brasil.
  • Gustavo Puerta – Racing De Santander, España.
  • Jhon Arias – Palmeiras, Brasil.
  • Jorge Carrascal – Flamengo, Brasil.
  • Juan Fernando Quintero, River Plate, Argentina.
  • James Rodríguez – Minnesota United FC, Estados Unidos.
  • Jaminton Campaz – Rosario Central, Argentina.

Delanteros

  • Juan Camilo Hernández, Real Betis, España.
  • Luis Díaz – Bayern Munich, Alemania.
  • Luis Suarez – Sporting CP, Portugal.
  • Carlos Andrés Gómez – Vasco Da Gama, Brasil.
  • Jhon Córdoba – FC Krasnodar, Rusia.
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