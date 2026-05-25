Oficial: ¡Colombia confirmó su lista para el Mundial 2026 y dejó varios nombres afuera!

La espera terminó para los hinchas de la Selección Colombia. Este lunes 25 de mayo, el técnico Néstor Lorenzo confirmó la lista definitiva de los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial de 2026, torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá desde el próximo 11 de junio.

Luego de varias semanas de expectativa tras conocerse una prelista de 55 futbolistas, la Federación Colombiana de Fútbol realizó una rueda de prensa en la que se oficializó el grupo que representará al país en la Copa del Mundo.

Entre los nombres más destacados aparecen referentes como James Rodríguez, Luis Díaz, Dávinson Sánchez y Daniel Muñoz.

Los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo

Arqueros

Camilo Vargas

Álvaro Montero

David Ospina

Defensas

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Jhon Lucumí

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Johan Mojica

Willer Ditta.

Déiver Machado.

Volantes

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Jhon Arias

Richard Ríos

Gustavo Puerta

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Juan Camilo Portilla.

Jorge Carrascal.

Jáminton Campaz.

Delanteros

Luis Díaz

Luis Suárez

Jhon Córdoba

Juan Camilo Hernández

Carlos Gómez

Director técnico

Néstor Lorenzo

Así será el camino de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

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El debut de la ‘Tricolor’ será el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, a las 9:00 de la noche, hora colombiana.

Posteriormente, el equipo nacional enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal en Miami.

La ilusión de millones de colombianos vuelve a encenderse con una nueva participación mundialista y con la esperanza de que Colombia sea protagonista en Norteamérica 2026.