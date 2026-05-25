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Oficial: ¡Colombia confirmó su lista para el Mundial 2026 y dejó varios nombres afuera!

Néstor Lorenzo confirmó los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Conozca la lista oficial y el calendario de la ‘Tricolor’ en fase de grupos.

Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
12:04 p. m.
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La espera terminó para los hinchas de la Selección Colombia. Este lunes 25 de mayo, el técnico Néstor Lorenzo confirmó la lista definitiva de los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial de 2026, torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá desde el próximo 11 de junio.

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Luego de varias semanas de expectativa tras conocerse una prelista de 55 futbolistas, la Federación Colombiana de Fútbol realizó una rueda de prensa en la que se oficializó el grupo que representará al país en la Copa del Mundo.

Entre los nombres más destacados aparecen referentes como James Rodríguez, Luis Díaz, Dávinson Sánchez y Daniel Muñoz.

Los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo

Arqueros

  • Camilo Vargas
  • Álvaro Montero
  • David Ospina

Defensas

  • Dávinson Sánchez
  • Yerry Mina
  • Jhon Lucumí
  • Daniel Muñoz
  • Santiago Arias
  • Johan Mojica
  • Willer Ditta.
  • Déiver Machado.

Volantes

  • Jefferson Lerma
  • Kevin Castaño
  • Jhon Arias
  • Richard Ríos
  • Gustavo Puerta
  • James Rodríguez
  • Juan Fernando Quintero
  • Juan Camilo Portilla.
  • Jorge Carrascal.
  • Jáminton Campaz.

Delanteros

  • Luis Díaz
  • Luis Suárez
  • Jhon Córdoba
  • Juan Camilo Hernández
  • Carlos Gómez

Director técnico

  • Néstor Lorenzo

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La Selección Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

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El debut de la ‘Tricolor’ será el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, a las 9:00 de la noche, hora colombiana.

Posteriormente, el equipo nacional enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal en Miami.

La ilusión de millones de colombianos vuelve a encenderse con una nueva participación mundialista y con la esperanza de que Colombia sea protagonista en Norteamérica 2026.

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